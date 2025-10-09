Iria Grandal García, arquera olímpica en Londres 2012: “Nunca he vivido algo así, que vaya a perdurar tanto en el tiempo”

Grandal, durante el acto celebrado el sábado en el nuevo campo Emilio Cortizas

De Londres 2012 a Río do Pozo 2025. Iria Grandal García –13/08/90– tiene ya un nuevo y especial momento que atesorar junto a ese que, hace poco más de trece años, la llevó a convertirse en una de las deportistas olímpicas que ha dado Ferrolterra.

Unos Juegos en los que, por ejemplo, el pentacampeón mundial Javier Gómez Noya consiguió su única presea en esta cita, la plata. Ahora, Grandal, su club –el Arco Narón– y todas aquellas personas que pasen por esta reformada parcela de Río do Pozo podrán asimismo recordar la participación de esta, ahora, arquera sin diana que ha cambiado la mira por el teclado y el ratón de la redacción madrileña del diario deportivo Marca.

Siempre que puede vuelve a casa, a Ferrol y el pasado fin de semana lo hizo para llevarse, no sólo la comida de su madre, Pitusa, sino el reconocimiento de un concello naronés que no dudó en nombrar a su campo municipal en honor a la olímpica.

Sin duda fue un fin de semana atípico y lleno de emociones ¿qué siente al ver su nombre en este recinto?

Sinceramente todavía estoy un poco en shock. Te pones a pensar y piensas que ese nombre en el campo de tiro,, que dentro de unos años voy a pasarme por ahí y va a seguir.. En realidad, algo así tan fuerte nunca me había pasado. Igual cuando sea vieja, y traiga aquí a mis nietos y seguriá estando mi nombre ahí –ríe–. Nunca he vivido algo sí, que vaya a perdurar tanto el tiempo.

El único pero, si se puede decir así, es que, de momento, no está aquí para disfrutarlo.

Sí, me da pena por no poder hacerlo, porque, después de tantos años de pelear para que nos hicieran un campo... Y ya el hecho de que nos lo hicieran, ya me pareció la leche. Yo he visitado campos de tiro y para empezar es complicado ver campos que sólo sean para tiro con arco. No quiero cogerme las manos y que alguien me venga a decir que hay un campo de tiro de no sé dónde que es mejor.

Pero podría casi decir que es el más grande, el que tiene más capacidad y es que, aparte de que a lo mejor faltan cositas porque acaba de inaugurarse, pero es que es la leche. Pero me da un poco de pena, ya que obviamente yo dejé de tirar hace ya muchos años Pero me da el doble de pena porque al final me he quedado en Madrid y ya mi vida la tengo aquí.

Usted no lo disfrutará como tiradora, pero sí que abrió camino para que otras lo hagan. Eso tiene que dar también satisfacción.

Sí. De hecho el otro día que lo inauguramos había allí muchas, digo niñas porque sobre todo son niñas las que estaban allí. Y las conozco desde que son enanas. Me hice una foto con Laura Matesanz. Me dijo ‘la última que me hice contigo era así”. ¡Claro, es que te conozco desde que me dabas por la cadera! Me hace mucha ilusión, porque veo a las niñas, que las conozco desde bien pequeñas. Las veo disfrutando del campo, entrenando y pudiendo hacerlo al aire libre, que era una de las cosas que faltaba, ya que hasta que no hacía muy buen tiempo no podíamos entrenar. Y eso se nota respecto a otros clubes de España.

Decía que había dejado de tirar hace mucho tiempo, ¿no lo hace ni de vez en cuando para recordar viejos tiempos?

Para que tengas una idea, me pidieron que tirara una fecha el fin de semana y yo estaba nerviosa, hace años que no cojo un arco. Alguna vez he ido al pabellón, a lo mejor hace un año, y mi padre me pica, con un arco de iniciación, a hacer como una mini competición, pero ¡con un arco de iniciación! y ya está. Que va, nada. Cuando dejé de tirar, lo expliqué.

Lo dejé por muchas razones, obviamente, pero una de las principales es por mi problema a la hora de tirar, que era “target panic,, miedo a tirar, una ansiedad brutal. Y yo a día de hoy cojo un arco y lo sigo teniendo. Las pulsaciones se me ponen a 300 por hora. No disfrutaría tirando. Y es que además, cuando llegas a un nivel en un deporte, luego no puedes hacerlo en uno más bajo, quieres ganar. Si volviera a coger un arco, que no va a ocurrir, sólo sería si pudiera dedicarle las horas que querría y poder llegar a un nivel. A lo mejor no tanto como antes, pero sí, estar ahí pegándome en un torneo de España para conseguir una medalla. No me gustaría solo para echar el rato.

Y a pesar de esa situación de ansiedad, consiguió estar en Londres

Cuando fui a los Juegos Olímpicos este problema ya lo tenía. Cuando se lo cuento a la gente, hay veces que se sorprenden, porque cuando me clasifiqué para el equipo nacional estuve a punto de renunciar a mi plaza. Se lo conté a mi entrenador Hyungmok Cho y le dije que no podía competir. Lo decía por el equipo, sobre todo. Porque yo estaba tirando una competición muy bien y otra muy mal.

Me sentía muy mal y encima, obviamente, estar en el equipo nacional el año en el que nos íbamos a clasificar para los Juegos Olímpicos, era como meterme a mi 500 de presión. En mi situación me venía muy mal. Tiré los Juegos con este tipo de problemas, poniendo siempre parchecitos, trabajándolo mucho con mi psicóloga María. Y ya después le dije, ahora empezamos a trabajarlo de cero y ya me salió un trabajo. Lo fui dejando así, paulatinamente, y que en España, vivir del tiro al arco es prácticamente imposible.

¿Se acuerda mucho de esos Juegos? ¿Ve vídeos o fotografías de ese histórico momento?

Sí, claro. Para mí los Juegos Olímpicos fue una experiencia súper bonita, además es que la disfruté muchísimo. Tenía mucho miedo de pasarlo mal, porque es una competición en la que no sólo te está viendo la comunidad del tiro al arco de España, sino que está pendiente de ti todo el mundo que le gustan los Juegos Olímpicos. Una población que no te conoce de nada porque no ha visto tiro con arco. Era como doblar la presión. Me daba mucho miedo no disfrutarlo. Pero hicimos muy buen trabajo con la psicóloga y lo disfruté muchísimo.

Al margen de que me quedé ahí con la espinita clavada de cómo perdí en fecha de desempate. Pero muy contenta con el trabajo hecho. Cada vez que lo recuerdo, lo hago con muchísimo cariño. Me acuerdo perfectamente cuando veo videos de las eliminatorias, te puedo decir prácticamente en qué estaba pensando en cada una de las flechas. Tirando me acuerdo perfectamente de cada momento, de cada sensación. Yo creo que eso se te queda mejor que de otras competiciones.

Y aunque tenga el arco aparcado, ¿sigue las actualidad de la disciplina? El Mundial de Temiño, a Miguel Alvariño, Dani Castro, Pablo Acha...

Toda mi familia sigue involucrada en el tiro con arco.. Sobre todo mi padre y mi hermano. Anxo es allí entrenador y mi padre sigue yendo al club todos los días. Es verdad que cada vez que van pasando generaciones, cada vez me doy cuenta de que ya no conozco a nadie. que me voy quedando más vieja gloria. A Dani, Miguel a Pablo sí, a Temiño no personalmente y obviamente lo hemos seguido en el Mundial. Con este niño lo flipamos porque ha hecho historia.

Siempre lo he dicho, cuando yo empecé en el club, mi entrenador Cho y su mujer, para mi, pusieron unas piedritas ahí en el tiro con arco español que se están viendo todos los resultados, porque se centraron mucho no sólo en entrenar a arquero, sino a los entrenadores. Antes en cada comunidad cada uno era de su padre y de su madre.

Y usted estuvo ahí, formando parte de esa primera cosecha

Eso me hace mucha ilusión. Es que me acuerdo de Cho, que además le guardo muchísimo cariño, y a Li también, y que se está viendo ahora eso, lo que construyeron ellos en aquellos años. Antes era eso todo un caos total y absoluto. Y se está viendo ahora los resultados de la semilla que ellos plantaron en aquel momento.

Cómo profesional de la comunicación ¿se atrevería a titular su entrevista?

No, sé que vendería mejor la desgracia, pero me gustaría que titulase por algo más feliz. No me corto ni un pelo, todo el mundo me conoce, a la hora de hablar. Ya no le debo nada a nadie y de todo lo dicho le dejo que elija sabiamente.