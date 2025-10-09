Mi cuenta

+Deportes

Diez mesas y dos días de intensa competición en Narón

Campo da Serra abre el calendario autonómico de tenis de mesa

Redacción
09/10/2025 21:15
Montero y Santalla, durante la presentación de la competición
Montero y Santalla, durante la presentación de la competición
Cedida

Ya con las ligas nacionales y autonómicas en marcha desde hace pocas semanas, los tenistas gallegos cogen sus palas para pelear por las primeras medallas autonómicas. Una primera cita que tendrá como sede el Campo da Serra naronés y al TM Narón y concello como organizadores. 

Será esta una cita múltiple, ya que entrarán en liza benjamines, infantiles, sub 23 y, por primera vez y de manera “suelta”, veteranas en su modalidad de dobles. “Verase como resulta con respecto ao que se estaba facendo”, señaló Fernando Montero, presidente de la entidad deportiva en la presentación de esta cita. 

Acto en el que asimismo estuvo el edil de Deportes, Ibán Santalla. Diez mesas y dos días de competición a doble jornada, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 19.00, llenarán el pabellón sábado y domingo.

