Y antes de Filipinas, un empate de España en As Pontes

El pabellón de la villa acogió un histórico lleno Cedida

Tras el triunfo cosechado el día anterior en Vilalba, el combinado español de la nedense Ale de Paz firmó unas casi inéditas tablas ante Portugal en un abarrotado Municipal de As Pontes. Con el 3-3 el marcador terminó un partido muy igualado, y con ocasiones de triunfo para ambas escuadras.

Fue España, con Irene Samper, gracias a un espectacular pase de Laura Córdoba, la que abrió el electrónico en el minuto 3. Una alegría que duró poco, con Pedreira haciendo el 1-1 sólo cuatro después. La lusa encontró el hueco y la pasó por debajo de Antía. Dany tuvo otra para poner por delante a las suyas, si bien fue Mayte la que, tras un lanzamiento de esquina hizo el 2-1.

Y al igual que en la diana previa, Portugal no dio tiempo para el disfrute, con Inés haciendo el 2-2. Kika firmó el 2-3 para irse al descanso. En la segunda parte, Samper casi firma el empate en el 31, si bien fue una infalible Vane Sotelo la que lo hizo poco después para dejar un 3-3 que ya no se movió en A Fraga.

El combinado estatal, en el Concello pontés X. Ferreiro

Una jornada que comenzó con la recepción oficial de la selección española en el Concello pontés. Un acto en el que fueron recibidas por el alcalde Valentín González; la edil de Deportes, Elena López y la presidenta del Lago Sport, Cristina Maceira.