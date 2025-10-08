Victoria para Alba Bollo en una exitosa Copa de España de Santander

Bollo, con sus galardones al finalizar primera Cedida

La cantera de la AD Ferrolterra sigue sacando la cabeza y trayendo medallas a casa. Y así lo hicieron en la Copa de España de Cantabria para las categorías infantil y cadete. Un botín que encabezó la fenesa Alba Bollo, ganando en el grupo de peso de -48 kilos en infantil.

Una categoría en la que su compañera Alejandra Álvarez, en su primera cita de esta edad, logró el bronce en +63 kilos, cayendo sólo en semis ante la, a la postre, campeona. También debutó en su categoría, la cadete, el bronce nacional Hugo López. Un judoka que fue plata en Santander en -50 kilos.