Victoria para Alba Bollo en una exitosa Copa de España de Santander
Su compañero Hugo López estrenó categoría cadete con una medalla de plata
La cantera de la AD Ferrolterra sigue sacando la cabeza y trayendo medallas a casa. Y así lo hicieron en la Copa de España de Cantabria para las categorías infantil y cadete. Un botín que encabezó la fenesa Alba Bollo, ganando en el grupo de peso de -48 kilos en infantil.
Una categoría en la que su compañera Alejandra Álvarez, en su primera cita de esta edad, logró el bronce en +63 kilos, cayendo sólo en semis ante la, a la postre, campeona. También debutó en su categoría, la cadete, el bronce nacional Hugo López. Un judoka que fue plata en Santander en -50 kilos.