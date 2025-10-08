Mi cuenta

+Deportes

Las estrellas naronesas de División de Honor debutan en una nueva campaña con victoria

Montero, Guerra y Sanz ganaron al Irun 

Redacción
08/10/2025 05:15
Las naronesas, a la derecha, abrieron la competición en Santa Icía
Las naronesas, a la derecha, abrieron la competición en Santa Icía
Cedida

Las estrellas naronesas comenzaron a brillar ya en su debut dentro del grupo 1 de División de Honor. Lucía Saura, Candela Montero y Julia Guerra se enfundaron el traje de competición y doblegaron en su estreno liguero –en la segunda jornada– al Irun Leka Enea (4-2) en un choque igualado hasta el 2-2 y que Guerra y Montero se encargaron de decantar a su favor en los dos últimos duelos.

Los que ya habían calentado motores hace siete días eran sus compañeros del Panadería Santy sin gluten –Primera Nacional– y Tijeritas La Pelu de Sixto –Segunda–, abriendo su casillero de triunfos los primeros tras ganar por un cómodo 0-6 al Fuencarral. Mientras, sus compañeros Enzo López, Anxo Martín y José Piñeiro volvieron a caer, en esta ocasión por 4-2 ante el Gondomar y siguen sin estrenarse.

En las citas autonómicas, en Primera Nautalia Viajes y Firacris Narón abrieron su participación con un gran derbi que cayó para la primera formación por un marcador de 4-1, colocándose así como colíder de este grupo. 

