Despedida muy amarga para la judoka June Moreno

La eumesa cierra así su etapa en esta categoría de base Cedida

June Moreno no pudo quitarse la espina del Campeonato de Europa de Bratislava en su viaje al otro lado del charco. La eumesa formó en el un Mundial júnior de Lima que, a su vez, le servía de despedida de esta categoría, si bien este adiós no fue para nada como ella o su técnico Alberto Castro habían planeado.

Dentro del cuadro de -78 kilos, la de la AD Ferrolterra volvió a despedirse muy prematuramente de la competición. De hecho, Moreno se quedó de nuevo en el primer combate, al igual que en la cita continental, en esta ocasión cayendo ante la neerlandesa Xanne Van Lijf en la ronda inaugural.

Un duro golpe para la judoka de Pontedeume que, a pesar de su gran trabajo y otros buenos resultados internacionales, no pudo sellar con una buena posición sus últimas citas internacionales júnior.