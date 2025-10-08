Mi cuenta

+Deportes

As Pontes espera a la selección española en A Fraga

El equipo de la nedense Ale de Paz disputa su segundo duelo ante Portugal en la villa

Redacción
08/10/2025 05:45
Ale de Paz y sus compañeras, en el Meet and Greet vilalbés
Ale de Paz y sus compañeras, en el Meet and Greet vilalbés
Cedida

Con un pabellón de A Fraga lleno tras colgar el cartel de no hay billetes, la selección española de la nedense Ale de Paz cerrará su ciclo de amistosos preparatorios para el primer Campeonato del Mundo de fútbol sala femenino. 

Con Vilalba como sede de su concentración en las últimas jornadas y disputando en la tarde de ayer su primer duelo ante la formación de Portugal, las dirigidas por Claudia Pons seguirán hoy en As Pontes –19.30 horas– dando pasos de cara a llegar a finales de noviembre en las mejores condiciones a la esperadísima competición internacional en Filipinas.

Una cita en la que sus primeros escollos serán las formaciones de Tailandia, Colombia y Canadá y para la que el combinado luso es una excelente piedra de toque. A estas ya se midieron en marzo con una doble victoria por la mínima en Navalcarnero y Alcorcón. Antes de estos duelos, la nedense De Paz y sus compañeras Vane Sotelo, Antía Pérez y Martita vivieron un emocionante Meet and Greet con la Asociación Saúde Mental A Mariña.

