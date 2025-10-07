Sport Fight, un oro de trabajo, constancia y compañerismo

La cita autonómica fue todo un éxito para la delegación ferrolana Emilio Cortizas

Competía en casa y eso se hizo notar. El Sport Fight sacó pecho en el pabellón del Ensanche ferrolano para, después de coger carrerilla el pasado año en Pontevedra, volver a auparse a lo más alto en el Campeonato Gallego de grappling.

La entidad local fue la mejor en la tabla sénior por equipos –como ya lo había logrado en cinco ocasiones consecutivas antes de la cita en el CGTD–, con un oro cincelado tanto por sus sénior como por su cantera -unos sub 20, sub 17 y sub 15 ferrolanos que finalizaron en el puesto de bronce de la general de base- .

Foto de familia de la numerosa familia del Sport Fight Emilio Cortizas

En la punta de lanza de la amplia delegación local estuvieron los sénior Irene Ferreira (-53 kilos), Lucía Fernández (-90), Alberto Aneiros (-100), Rubén Martínez (-130) y el sub 15 Adrián Piñeiro (-53), todos ellos demostrando en el tatami ferrolano su calidad subiéndose a lo más alto del cajón. Rozando este lugar se quedó el presidente del club, Manuel Permuy (-92), así como el veterano Carlos José Salgado (-92) y el sub 15 Pablo Fernández (-66). Todos ellos saboreando una trabajada plata, imprescindible para el éxito de la entidad local.

También lo fueron los bronces de los sénior Jazmina Casteján (-64), Iago García (-77), Alberto Díaz Mban (84), Augusto Nunes (-100), así como del veterano José Antonio Castro (-77) y del sub 17 Kevin Fuentes (-76).

Una amplia y exitosa delegación en la que debutaron a nivel autonómico sus canteranos Iker Grimaldi y Fabio Otero. Un celebrado título por equipos que, como no podía ser de otra manera, dejó muy satisfecho al club local, reflejando esta alegría el propio Permuy. “Esto es reflejo del trabajo, constancia y compañerismo de todos. Ganar en casa tiene un valor especial”, subrayaba el internacional tras la gran actuación de los suyos.