Ni la eliminación en Toulouse priva a Miriam Casilla del sexto lugar en la Supertri

La del Triatlón Ferrol, durante un momento de la competición Cedida

Toulouse fue la última parada de la Liga Supertri en la que Miriam Casillas –Triatlón Ferrol– fue eliminada por primera vez –al igual que les sucedió a otras ocho deportistas– por contar con demasiada desventaja sobre la cabeza.

A pesar de este contratiempo, la pacense cerró esta liga como sexta clasificada en la tabla general en esta campaña en la que formó con el Crown. Un broche tras el que Casillas se centra ahora en la gran final de las Series Mundiales, a disputarse en la ciudad australiana de Wollongong.