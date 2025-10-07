+Deportes
Las ferrolanas del BBCA caen en su estreno en Mieres
El equipo de la ciudad naval acusó las bajas ante un poco conocido conjunto asturiano
El debut del Costa Ártabra en Primera División femenina A fue duro y asimismo “toreando” unas inesperadas bajas para hacer frente a un poco conocido Gesme Villa de Mieres, ante el que cedieron por 62-31.
Carlos Vázquez tuvo que debutar sin sus interiores Rocío Porto y Sara Freire, lesionadas –la primera podría estar ya lista esta semana, mientras que la segunda está pendiente de pruebas en su rodilla– y con un equipo muy renovado.
Una situación que se hizo notar ante una formación asturiana que se marchó al descanso 31-20 y que sentenció en el tercer cuarto (19-5), con la ex de LF 2 Miriam Díaz como máximo peligro. Un primer traspié que las ferrolanas esperan enmendar más pronto que tarde en este inicio de campaña.