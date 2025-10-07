Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

Las ferrolanas del BBCA caen en su estreno en Mieres

El equipo de la ciudad naval acusó las bajas ante un poco conocido conjunto asturiano

Redacción
07/10/2025 12:45
Las ferrolanas, durante el duelo ante el grupo asturiano
Las ferrolanas, durante el duelo ante el grupo asturiano
Cedida

El debut del Costa Ártabra en Primera División femenina A fue duro y asimismo “toreando” unas inesperadas bajas para hacer frente a un poco conocido Gesme Villa de Mieres, ante el que cedieron por 62-31

Carlos Vázquez tuvo que debutar sin sus interiores Rocío Porto y Sara Freire, lesionadas –la primera podría estar ya lista esta semana, mientras que la segunda está pendiente de pruebas en su rodilla– y con un equipo muy renovado. 

Una situación que se hizo notar ante una formación asturiana que se marchó al descanso 31-20 y que sentenció en el tercer cuarto (19-5), con la ex de LF 2 Miriam Díaz como máximo peligro. Un primer traspié que las ferrolanas esperan enmendar más pronto que tarde en este inicio de campaña.

