Gala Fernández lleva el regreso de la halterofilia local al octavo lugar

Fue un debut por todo lo alto, con sus lógicos nervios y emociones contrapuestas. La haltera Gala Fernández, del CH Gaman, llevó de nuevo la halterofilia local al panorama nacional y lo hizo con un octavo puesto para saborear

Era la más joven en la lista de salida de su peso, -58 kilos, y la local sacó partido de estos, a priori, hándicap para terminar octava en una lista de diez competidoras. Fernández se quedó con su total olímpico de 102 kilos. Eso sí, cambio los dígitos, aumentando dos kilos en dos tiempos –57– y bajándolos en arrancada –45–.

“Es un camino muy prometedor”, señala su técnico Adrián López, con ella en este estreno nacional en Valencia y en el que demostró el trabajo realizado. Una progresión que la del Gaman continuará mostrando ahora con la selección gallega. en el Internacional Ferenc Szabó en A Coruña que se celebra este fin de semana.