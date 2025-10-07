Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Gala Fernández lleva el regreso de la halterofilia local al octavo lugar

La haltera de Gaman compitió en el Campeonato de España sub 15 en Valencia

Redacción
07/10/2025 18:15
Fernández, con su técnico, durante la competición disputada en Valencia
Fernández, con su técnico, durante la competición disputada en Valencia
Cedida

Fue un debut por todo lo alto, con sus lógicos nervios y emociones contrapuestas. La haltera Gala Fernández, del CH Gaman, llevó de nuevo la halterofilia local al panorama nacional y lo hizo con un octavo puesto para saborear

.

Era la más joven en la lista de salida de su peso, -58 kilos, y la local sacó partido de estos, a priori, hándicap para terminar octava en una lista de diez competidoras. Fernández se quedó con su total olímpico de 102 kilos. Eso sí, cambio los dígitos, aumentando dos kilos en dos tiempos –57– y bajándolos en arrancada –45–.

“Es un camino muy prometedor”, señala su técnico Adrián López, con ella en este estreno nacional en Valencia y en el que demostró el trabajo realizado. Una progresión que la del Gaman continuará mostrando ahora con la selección gallega. en el Internacional Ferenc Szabó en A Coruña que se celebra este fin de semana. 

Te puede interesar

Marcos Teira y Ton Risco también produjeron su disco “Circus”

El flamenco-jazz de Ton Risco e Marcos Teira, sobre el escenario de este Xoves da Capela
Redacción
Por petición popular, la sala organiza el concierto antes de lo habitual, con la apertura de puertas a las 20.30 horas

Pancho Varona: “La canción la han oído muchas veces, pero no conocen la anécdota”
Rita Tojeiro Ces
Sebastián Dormido Bencomo fue uno de los relatores el año pasado

Los retos de la sociedad y de la industria en relación a la Automática y la IA, en Ferrol
Redacción
La obra de Sfhir antes de ser terminada en el pabellón polideportivo de Ares

Sfhir deja nueva huella: la cultura marinera de Ares
Redacción