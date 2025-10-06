Tres estrellas locales para el bronce gallego en La Nucía

Foto de familia de las selecciones gallegas que acudieron a La Nucía Cedida

La campaña nacional para la cantera comarcal comienza desde ese lugar desde el que nadie quiere bajarse, el podio. Una tercera plaza que Galicia firmó en el Campeonato de España por selecciones sub 16, de la mano de un combinado masculino en el que las actuaciones de los deportistas locales Bruno Castro –Coruña Comarca– , Martín Saavedra –Independiente– y Lois Corral –Atletismo Narón– fueron destacadas y clave para la consecución de esta presea.

Una prueba más, el medallista nacional y plusmarquista ferrolano Castro siguió inscribiendo su nombre en la historia del atletismo gallego y, en esta ocasión, con la primera posición en una prueba de salto de longitud en la que rompió su propio récord autonómico –de 6,76 metros, logrado en A Coruña en junio– para dejarlo en 6,85. Unos importante puntos a los que se añadieron los logrados por el relevo de 4x100 metros, en los que formó equipo con Corral, y en el que cruzaron la meta como terceros clasificados, asimismo con otra nueva mejor marca autonómica, al parar el cronómetro en 43.54 segundos.

Por su parte, Saavedra también tuvo doble presencia en la prueba disputada en La Nucía, estando presente tanto en el relevo 4x300 metros como en la carrera individual de esta distancia. En ésta, el local sumó unos importantes puntos a finalizar cuarto en la final B –rozando tiempos de la A–, al igual que con sus compañeros Zuluaga, Santa y Seguín. Galicia finalizó quinta en una final A con récord de España a cargo de Cataluña y con el equipo gallego con un tiempo de 2:29.30. Unas grandes actuaciones del presente y futuro del atletismo local que cuajaron en el celebrado bronce.

Ellas, séptimas

También hubo múltiple presencia local en el combinado femenino, con Ángela Lendoiro e Irene Montero –Atletismo Narón–, en las citas de lanzamiento de disco y de martillo.

Lendoiro terminó esta competición estatal con una gran marca de 35,18 metros, que supone además su mejor registro personal, para terminar en la sexta posición, mientras que su compañera de club fue octava, con un mejor tiro de 37,84 en la competición alicantina.

Unos resultados que se unieron a los de sus compañeras para que el equipo femenino de Galicia inscribiese su nombre en el “top 10”, como séptimo clasificado entre las 17 federaciones participantes, y a sólo diez puntos de la cuarta plaza lograda por Andalucía