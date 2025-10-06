Los tableros volvieron a Ares con triunfo de Nicolás Fernández

El sub 10 Manuel Fernández, a la izquierda, recogiendo su trofeo en Ares Cedida

La novena edición del Torneo de Ares dejó al campeón gallego infantil Nicolás Fernández cumpliendo los pronósticos y haciéndose con la victoria. El compostelano fue primero, cediendo sólo un empate. Martín Ferreiro y Diego Barreiro completaron este podio.

Por su parte, los locales Pablo Garrido, Hugo Antón y Manuel Fernández consiguieron, además, llevarse a casa la primera posición en los grupos de edad sub 18, sub 14 y sub 10, con Martín Arzúa en la segunda posición sub 16. Una cita en la que la edil de Cultura y Empleo, Alma Barrón estuvo presente en la entrega de galardones.

Mientras, el FM Henrique Rey se anotó el IV Torneo Ciudad de A Coruña, sin conocer la derrota en las seis partidas. Una competición en la que en el “top 10” estuvieron otros dos nombres locales. Así, David Varela –Círculo de Narón– fue quinto, con cuatro puntos en su casillero, mientras que Miguel Millán –Círculo Ferrolán– terminó octavo, al no poder jugar dos rondas de la citas.