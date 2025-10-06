Iago Fuertes repite oro mundial con la selección española

Fuertes, con el trofeo logrado en Reus Cedida

Dos años después “lo volvimos a hacer”. Así definía el naronés Iago Fuertes el que en tan sólo dos años ha sido su segundo título mundial de pádel. Y es que si en 2023 el joven deportista local levantaba el trofeo como uno de los mejores infantiles en la competición dirimida por aquel entonces en Paraguay, ahora Fuertes lo hace de nuevo destacando en la selección española, ahora como cadete, que se viene de proclamarse campeona en la FIP Junior World Cup disputada en Reus.

El naronés no sólo levantó de nuevo el trofeo dorado por equipos, sino que también consiguió alcanzar, una vez más, la final por parejas, esa que por determinadas circunstancias sigue resistiéndosele, para juntar una trabajada plata al oro firmado por el equipo nacional.

“Que orgulloso estoy de mi equipo, de mi familia de mi país. Muy contento por toda esta semana en Reus”, señalaba Fuertes en sus redes sociales tras unas intensas jornadas en la localidad catalana en la que España revalidó su título. Alcanzaron la final las favoritas, una España y una Argentina que no defraudaron en la pelea por el entorchado internacional.

Fuertes y su compañero Aarón García disputaron un igualadísimo segundo choque ante Esteban y Contreras que a punto estuvieron de anotarse, cayendo finalmente por 1-2, si bien la victoria previa de Delgado y Brocal y la posterior de Cabeza y Pérez decantaron la balanza a favor de la gran cantera española de la disciplina. Un podio que completó el combinado de Francia tras ganar a Brasil.

Un título con un sabor muy especial, toda vez que previamente el combinado femenino ya se había anotado esta primera posición ganando a Portugal.

Casi doblete

No pudo repetir esta primera posición por parejas Fuertes, formando equipo una vez más con el canario Bentahor Espino. Este sólido tándem, sin embargo, no pudo repetir el triunfo de hace pocas semanas en el Nacional ante, precisamente, el excompañero del naronés Hugo Estébanez. Este, formando pareja con, precisamente, García, se impusieron a Fuertes y Espino en los dos ajustados sets de esta final del Open internacional.

Una gran competición para un deportista local que sigue manteniendo su sitio entre los mejores y que sigue contando sus participaciones nacionales e internacionales por podios y medallas.