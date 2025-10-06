El primer triunfo se les resiste a Ferrol y Fendetestas

Los ajedrezados disputaron ante los pontevedreses su primer duelo fuera E. Cortizas

Rugby Ferrol y Fendetestas de As Pontes tendrán que seguir esperando, al menos una semana más, esa primera victoria en Primera Autonómica masculina.

En la segunda jornada de esta primera y única vuelta de la fase inicial, los ajedrezados se desplazaron a Pontevedra para verse las caras con un grupo anfitrión que resolvió el duelo en una acertada primera mitad. Los de Piñón iniciaron la remontada en el segundo tiempo, si bien sus dos ensayos se quedaron cortos ante unos pontevedreses a los que les salió cara (24-10).

Por su parte, el Fendetestas, en el segundo de sus tres duelos como visitante en este poco ortodoxo inicio liguero, y todavía con ausencias, apretaron asimismo en la recta final del duelo ante el Mareantes. Este último arreón tampoco sirvió para que los de la villa se impusiesen (45-26).