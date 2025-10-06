Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El primer triunfo se les resiste a Ferrol y Fendetestas

Derrotas locales ante Pontevedra y Mareantes

Redacción
06/10/2025 22:45
Los ajedrezados disputaron ante los pontevedreses su primer duelo fuera
Los ajedrezados disputaron ante los pontevedreses su primer duelo fuera
E. Cortizas

Rugby Ferrol y Fendetestas de As Pontes tendrán que seguir esperando, al menos una semana más, esa primera victoria en Primera Autonómica masculina. 

En la segunda jornada de esta primera y única vuelta de la fase inicial, los ajedrezados se desplazaron a Pontevedra para verse las caras con un grupo anfitrión que resolvió el duelo en una acertada primera mitad. Los de Piñón iniciaron la remontada en el segundo tiempo, si bien sus dos ensayos se quedaron cortos ante unos pontevedreses a los que les salió cara (24-10).

Por su parte, el Fendetestas, en el segundo de sus tres duelos como visitante en este poco ortodoxo inicio liguero, y todavía con ausencias, apretaron asimismo en la recta final del duelo ante el Mareantes. Este último arreón tampoco sirvió para que los de la villa se impusiesen (45-26). 

Te puede interesar

Los locales, celebrando su primer triunfo

El BBCA supera lesiones y ausencias para dar una gran versión y debutar ganando
Redacción
La conselleira de Medio Ambiente, en el Belelle en febrero

Augas asegura que Neda no quiso en 2010 adherirse al saneamiento planteado para la ría
X. Fandiño
Lavadoiro de San Cristovo

Recuperación de un lavadero de San Cristóbal y mejoras en Recimil aprobadas por la XGL
Redacción
Bastian González, en primer término, con un compañero en la finca de Cerdido

Cool Farms producirá 900 toneladas anuales de arándanos en San Sadurniño
X. Fandiño