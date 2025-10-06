El BBCA supera lesiones y ausencias para dar una gran versión y debutar ganando

Los locales, celebrando su primer triunfo Cedida

El BBCA superó los obstáculos iniciales en un debut liguero en Primera masculina en los que los de Carlos Cotovad tuvieron, y supieron, que arreglar las bajas de Brais, Álex Pita, Revi, Rivas y Mario, por lesiones y motivos laborales. Los ferrolanos hicieron frente así al Kempape coruñés con cinco integrantes del primer equipo, cuatro del filial y tres júnior, que cumplieron el trabajo para sumar la primera victoria de los de la ciudad naval por un marcador de 62-70.

Si bien, el encuentro comenzó con un Isma que tuvo que abandonar de manera temprana el timón, al señalarle muy pronto una segunda falta que condicionó este primera parte de ritmo muy rápido. Sin embargo, sus compañeros supieron sobrellevar su ausencia y mantuvieron al BBCA en el duelo hasta llegar al descanso sólo cuatro puntos abajo (28-24).

Los ferrolanos ajustaron para un segundo tiempo en el que, con las ideas claras y muchas ganas, firmaron un parcial de 12-21 que dejaba el choque casi visto para sentencia, cerrándolo con un gran inicio en el último cuarto. En éste, los coruñeses, que veían a los visitantes a dieciséis puntos, aprovecharon la recta final para maquillar el marcador. Anotaron por el grupo ferrolano: Isma (13), Unai (4), André (12), Fuertes (5), Diatta (12), Pelayo (12), Jorge (4) y David González (8).