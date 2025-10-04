Mi cuenta

O Esteo espera doblegar a un viejo conocido en A Fraga

Los ponteses reciben el sábado al SD Xove

Redacción
04/10/2025 00:15
López, dando instrucciones a los suyos la pasada campaña
López, dando instrucciones a los suyos la pasada campaña - Cedida

El fútbol sala de Segunda División B regresa esta tarde a la pista del Municipal A Fraga para que entren en liza dos conjuntos que se conocen muy bien, O Esteo y SD Xove18.00 horas–. 

Los de Iván López quieren mantener este fin inicio liguero –dos triunfos y un empate– que le hacen estar en puestos de promoción y asimismo hacer valer las tablas conseguidas hace una semana en tierras salmantinas. También su adversario llega tras conseguir un empate ante un IES Coruxo ante el los ponteses se habían impuesto 3-6 en la jornada anterior. De este modo, locales y visitantes esperan regresar a la victoria, sabiendo de la dificultad del encuentro.

Enfrentámonos a un conxunto veterán onde temos moitos xogadores coñecidos, pero iso non quita que non podemos fallar”, señalaba el preparador del grupo de la villa. “Todos os encontros son complicados pero xogamos na casa e intentaremos que os tres puntos se queden nas Pontes”, subrayaba el preparador, confiado en mantenerse en la parte alta de la tabla clasificatoria.

