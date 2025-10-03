Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

June Moreno dispara su último proyectil júnior en el Campeonato del Mundo

La eumesa pelea en Lima por estar en el podio

Redacción
03/10/2025 05:15
June Moreno, a la izquierda, pelea por su última medalla en la categoría
June Moreno, a la izquierda, pelea por su última medalla en la categoría - Cedida

La judoka June Moreno tiene una nueva y gran oportunidad para resarcirse de su última actuación internacional. La integrante de la AD Ferrolterra se desplaza al hemisferio sur, concretamente a la ciudad de Lima, en Perú, en donde la deportista de Pontedeume hará frente a uno de sus últimos retos en categoría júnior.

Moreno forma parte de la selección española que desde el domingo 5 y hasta el martes 7 disputan el Campeonato del Mundo de judo de esta franja de edad. Una competición que para la local llega tras un Europeo muy amargo, al quedarse fuera de la competición continental en su primera pelea en la ciudad eslovaca de Bratislava

Ahora, y en una segunda oportunidad que pocas veces ocurre, Moreno cruza charco y ecuador para no sólo superar ese primer combate, sino alcanzar ese que le dé la que sería su última medalla en esta franja de edad.

Lo hará en un complicadísimo cuadro de -78 kilos, en el que habrá otras 30 deportistas con los mismos objetivos que la de Pontedeume, si bien por ganas y trabajo la eumesa tiene puntos adelantados. Moreno será una de las últimas deportistas de la delegación española en entrar en liza, al hacerlo el último día del programa.

Te puede interesar

El ideal gallego

Primeros pasos para dotar de mobiliario a las futuras y renovadas urgencias del Marcide
redacción ferrol
Un instante de la escenificación de “Camino a la Meca”

Un invierno más acogedor gracias al calor de las tablas del Pazo da Cultura
Eva Mazás Arnoso
O director do grupo coruñés, Artur Trillo

Artur Trillo, director de teatro: “Os que somos pais vímonos xustificando accións que rozan o esperpento”
Eva Mazás Arnoso
Capturas de pantalla explicativas de la aplicación XuntaEu y algunas de las funciones que ofrece

Más de 110.000 gallegos emplean la aplicación XuntaEu para sus gestiones con la Administración
Redacción