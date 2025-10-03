June Moreno dispara su último proyectil júnior en el Campeonato del Mundo

June Moreno, a la izquierda, pelea por su última medalla en la categoría - Cedida

La judoka June Moreno tiene una nueva y gran oportunidad para resarcirse de su última actuación internacional. La integrante de la AD Ferrolterra se desplaza al hemisferio sur, concretamente a la ciudad de Lima, en Perú, en donde la deportista de Pontedeume hará frente a uno de sus últimos retos en categoría júnior.

Moreno forma parte de la selección española que desde el domingo 5 y hasta el martes 7 disputan el Campeonato del Mundo de judo de esta franja de edad. Una competición que para la local llega tras un Europeo muy amargo, al quedarse fuera de la competición continental en su primera pelea en la ciudad eslovaca de Bratislava.

Ahora, y en una segunda oportunidad que pocas veces ocurre, Moreno cruza charco y ecuador para no sólo superar ese primer combate, sino alcanzar ese que le dé la que sería su última medalla en esta franja de edad.

Lo hará en un complicadísimo cuadro de -78 kilos, en el que habrá otras 30 deportistas con los mismos objetivos que la de Pontedeume, si bien por ganas y trabajo la eumesa tiene puntos adelantados. Moreno será una de las últimas deportistas de la delegación española en entrar en liza, al hacerlo el último día del programa.