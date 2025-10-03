Mi cuenta

+Deportes

Gala Fernández se viste de fiesta para debutar en el Campeonato de España sub 15

La haltera del Gaman se desplaza a Valencia

Redacción
03/10/2025 17:15
La haltera ha tenido una gran progresión
La haltera ha tenido una gran progresión - Cedida

La haltera naronesa Gala Fernández sigue escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la halterofilia local. Así, si el pasado diciembre la del CH Gaman se colgaba el bronce alevín en el Campeonato Gallego, volviendo a traer los éxitos de esta disciplina a la comarca, ahora la local da un importante paso más. 

Fernández acude al Campeonato de España sub 15 que este fin de semana se disputa en Cullera, en Valencia, siguiendo así con sus estrenos, a la espera de que este sea tan exitoso como el protagonizado en el Autonómico. 

La de Narón, entrenada por Adrián López, llega con e novenol mejor registro en su peso, con un total olímpico de 102 kilos –47 en arrancada y 55 en dos tiempos– y con una gran técnica, peleará por estar entre las mejores halteras estatales.

Con el trabajo y la dedicación como sus señas de identidad, sólo dos años después de su inicio en la disciplina, y compaginando este deporte con otras actividades como el crossfit, gimnasia deportiva y baile, a Fernández le toca ahora disfrutar y aprender en el Nacional valenciano. 

Sara Villares y Gala Fernández levantan el bronce para Gaman en su primer Gallego de base

