Nacho García, seleccionador de Kuwait sub 23: "No hay nada más bonito que retarse para poder crecer"

Nacho García apenas lleva dos semanas entrenando en Kuwait - Daniel Alexandre

“No hay nada más bonito que retarse día a día para poder crecer”, es el lema de vida de Nacho García (Ferrol, 1998). El joven ferrolano, poniéndolo en práctica, aceptó un nuevo desafío en su carrera como entrenador. Decidió marcharse a Kuwait para dirigir a la ­selección sub 23 y así empaparse de una nueva cultura y seguir mejorando no sólo como técnico, sino como persona. Allí, tratará de “establecer unas bases en la que el fútbol sala local pueda seguir en auge y yo con él”. No será nada fácil, pero con la ilusión y esa frase por bandera, seguro que lo conseguirá.

¿Cómo está llevando la adaptación a esa nueva cultura?

Muy bien. Por suerte, el horario no cambia mucho, ya que sólo es una hora más que allí. No tengo ese “jet lag”. Además, al llegar con antelación, fue todo mucho más llevadero.

Es un gran cambio en su vida.

Claro. Llegas a un país que es todo a lo grande. Hay mucho más dinero que en España, una cultura diferente, la sociedad también... Está claro que cambia mucho, pero lo que te lleva a esto es el fútbol sala, que es lo que te gusta. Te tienes que adaptar al entorno, al tipo de persona y de jugadores. Siempre todo dentro de mi objetivo, que es seguir creciendo en el mundo del fútbol sala y también ligar mi metodología a este tipo de jugadores.

¿Notó mucha diferencia en el tema social?

Un poco sí. Al final, no son lo mismo las expresiones que tienes en tu idioma, que es el español, que en inglés. Además, no tenemos las mismas formas de expresarnos que un kuwaití. Pero en ese aspecto, los jugadores han sido muy receptivos. Tienen muy buena predisposición en el día a día. Está claro que tenemos que cambiar muchos hábitos para llegar a lo que queremos.

Lo que me llamó la atención es que dentro de la selección es parecido a un club

¿Cuánto tiempo tardó en tomar la decisión de marcharse?

La verdad es que esta vez lo pensé poco. La primera ocasión lo sopesé mucho y tenía decidido seguir en España. Ahora, reflexioné poco porque me apetecía cambiar de aires y coger otras experiencias. La verdad es que las últimas etapas en España habían sido complicadas. Me apetecía esta oportunidad de seguir creciendo personalmente, vivir otra experiencia y empaparme de otras metodologías y culturas.

¿Pesó mucho el poder dirigir una selección?

La verdad es que no. Lo que me llamó la atención es que dentro de una selección se trabaja como un club. Entrenamos todos los días de la semana y competiremos en la liga de Kuwait. Eso fue lo que me llenó. Poder seguir con una dinámica de equipo.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de los jugadores?

Me ha sorprendido la predisposición para aprender. Al final, llegas con esa incertidumbre, pero me asombró eso porque son jóvenes y tienen unas vidas cómodas, ya que tienen acceso a muchas cosas. Al final, el choque de culturas me ha sorprendido para bien y me he llevado una grata sorpresa. A nivel técnico y táctico, no tiene nada que ver el fútbol sala de aquí con el de allí. Está claro, porque la base de que la profesionalidad cambia mucho, pero eso te hace volver a tus orígenes en los que tienes que aprender para descubrir la metodología que se usa. Ahora no sólo piensas en rendimiento, sino que tienes que dar un paso atrás. Ahora me tengo que centrar en eso y en hacer crecer al jugador tanto a nivel deportivo como personal, antes de pensar en resultados.

Hay que llegar a los jugadores de buena manera y convencerlos del camino

¿Busca implantar ya su estilo de juego o primero quiere que continúen con el suyo, pero modificando ciertos aspectos?

Lo primero que tiene que hacer un entrenador es conocer al equipo, que es lo que estoy haciendo estas primeras semanas. A partir de ahí, dar mis pinceladas y enseñar mi metodología. Eso sí, todos nos tenemos que adaptar a todos. Creo que lo más importante es adecuarnos los unos a los otros, conocer los puntos fuertes y débiles de cada uno y hacer un plan estratégico en el que podamos hacer mejor a las personas. Lo más importante es llegar a ellos de buena manera, no sólo a través de lo técnico-táctico, sino de lo personal y conseguir convencerlos de seguir ese camino. Destaca la importancia de conocerse entre todos.

¿Tiene planteado hacer alguna jornada de convivencia para fomentar esos vínculos?

Más que jornadas de convivencia, tengo intención de hacerlo día a día. En una dinámica de equipo que entrena todos los días, pasas más tiempo con los compañeros que con tu familia. En mi caso, al vivir lejos de casa, está claro, pero ellos también van a pasar más tiempo con nosotros que con sus seres queridos. Entonces, la convivencia va a ser el día a día. Los habrá mejores y peores. Hay que saber llegar a ellos de manera individual y colectiva. Hay una barrera que es el idioma, pero todos tenemos una persona dentro que nos lleva a querer conocer al de al lado y más cuando eres el entrenador. Es importante llegar a ellos porque son muy jóvenes y tienen muchas inquietudes y dudas al tener una nueva metodología, pero es normal.

Apenas lleva dos semanas allí, ¿ve a algún jugador con nivel para dar el salto a Europa?

No me estoy fijando en el nivel que tienen o dónde pueden jugar. Sólo me estoy fijando en las áreas en las que pueden crecer y mejorar. Es muy difícil saber si pueden jugar en Europa o no. Habría que ver el contexto, el país, donde enfocar el tipo de jugador que sea... Ahora mismo lo que necesitan es una base porque es fundamental para crecer. Cualquier estructura sin cimientos, por mucho que suba, acabará cayendo. Ahora mismo estoy centrado en quiénes son y lo que quiero que sean. Queremos hacerlos crecer desde los valores de la persona y luego como jugador. Con el trabajo diario, al cambiar su metodología y sus hábitos, lo hará. ¿Hasta dónde? No lo sé, lo dirá el tiempo. Hay que hacernos partícipes de que crezcan desde la base, que sean lo más estables posibles, que les guste y que potencien el deporte en el país.

Ahora mismo necesitan una base porque es fundamental para crecer

Antes mencionó que la ­selección de Kuwait sub 23 es muy parecida a un club, pero ¿modificó algo su preparación de los entrenamientos o cómo enfocar los partidos?

No mucho. Respecto a la competición, al final es una liga de nueve equipos por lo que todo es mucho más corto. Además, ahora están en periodo de clasificación para la Copa Asiática. También dentro de la competición existen una supercopa y varias copas, por lo que hay mucho movimiento. Es un poquito diferente a lo que es España, dónde estamos acostumbrados a que las ligas tengan muchos más equipos, ya sea en Primera o en Segunda. Aquí te tienes que adaptar. Vas a tener información de los rivales porque se juegan los fines de semana. Hay que tratar de no sólo mejorar a tu equipo, sino analizar al rival y conocer la categoría. Ahora mismo no estamos centrados en eso porque no hay fechas determinadas. En cuanto vayan saliendo, iremos ajustando.

Habló de crecer tanto como persona y profesional, así como de crear una base que sustente todo como sus metas, pero ¿tiene algún otro objetivo personal?

Mis objetivos a nivel personal serían más o menos los mismos. Me gustaría que ellos se acuerden de mí como alguien que les ayudó. Quiero que me sirva de aprendizaje para saber vivir fuera de casa, conocer otras culturas y saber adaptarme a distintas circunstancias. Me va a servir para ponerme retos diarios que me servirán para mejorar. No hay nada más bonito que retarse día a día para crecer. Luego serás mejor o no, pero crecer siempre te va a hacer mejorar en todos los ámbitos, ya sean sociales, personales o profesionales.

Mi sueño era dedicarme profesionalmente al fútbol sala y lo he cumplido

Todo eso le servirá para cuando regrese a Europa.

Pues sí. Está claro que, como digo siempre, tú aprendes lo que quieres hacer y lo que no, pero abrir tu mente más allá de lo que es tu zona de confort, te ayudará mucho. Te dará herramientas para ampliar tu visión y poder crecer como persona y profesional. Además, soy una persona joven y estoy en un momento en el que me tengo que empapar de diferentes metodologías y culturas. A partir de ahí, hacer mi mochila de lo que me gusta y de lo que no. El error y el aprendizaje van de la mano. Entonces, para aprender te tienes que equivocar.

Por último, ¿qué sueño tiene?

Te diría que mi sueño ya lo he cumplido, que era dedicarme de manera profesional al fútbol sala. Cuando hablo de manera profesional no hablo de dinero, sino de dedicación exclusiva. Que me levante por las mañanas y piense en fútbol sala y que me acueste igual. Ahora espero mantenerlo.