El KDM Cabanas se cuelga la plata en Rianxo en la recta final de la Liga Galega de kayak de mar

Imagen de la delegación cabanesa - Cedida

En la recta final de este año de kayak de mar, el KDM Cabanas sigue aumentando de manera vertiginosa su palmarés y así lo hizo en la tercera cita de la Liga Galega, dirimida en Rianxo. Un botín de ocho metales que, además, fue el cimiento para colocar a la entidad cabanesa como segunda por equipos.

La delegación local copó el podio cadete sobre 5.000 metros SS2, con los tandems conformados por Hugo Rivas e Iago Cabalo, Antón Couce y Hugo Suárez y Asier Fraguela y Martín Díaz colgándose el oro, la plata y el bronce. No hubo triplete pero sí doblete en júnior, con el triunfo de Hugo Méndez y la tercera plaza de Pablo García.

Un copioso medallero que completaron los triunfos de los sénior Mateo López y Miguel Varela y de Juan Pérez, así como la plata de las veteranas Mónica Filgueiras y María José Mosquera.

Mientras, el Piragüismo Narón también protagonizó un celebrado doblete y se trajó la plata y el bronce de sus cadetes Iván Pedreira y Santiago Izquierdo.