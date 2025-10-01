Mi cuenta

+Deportes

El KDM Cabanas se cuelga la plata en Rianxo en la recta final de la Liga Galega de kayak de mar

El Piragüismo Narón también se subió al cajón

Redacción
01/10/2025 21:45
Imagen de la delegación cabanesa
Imagen de la delegación cabanesa - Cedida

En la recta final de este año de kayak de mar, el KDM Cabanas sigue aumentando de manera vertiginosa su palmarés y así lo hizo en la tercera cita de la Liga Galega, dirimida en Rianxo. Un botín de ocho metales que, además, fue el cimiento para colocar a la entidad cabanesa como segunda por equipos. 

La delegación local copó el podio cadete sobre 5.000 metros SS2, con los tandems conformados por Hugo Rivas e Iago Cabalo, Antón Couce y Hugo Suárez y Asier Fraguela y Martín Díaz colgándose el oro, la plata y el bronce. No hubo triplete pero sí doblete en júnior, con el triunfo de Hugo Méndez y la tercera plaza de Pablo García.

 Un copioso medallero que completaron los triunfos de los sénior Mateo López y Miguel Varela y de Juan Pérez, así como la plata de las veteranas Mónica Filgueiras y María José Mosquera.

Mientras, el Piragüismo Narón también protagonizó un celebrado doblete y se trajó la plata y el bronce de sus cadetes Iván Pedreira y Santiago Izquierdo.

