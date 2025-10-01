+Deportes
El Basketmi Ferrol finaliza tercero en el Torneio Internacional de Lisboa
El conjunto de la ciudad naval continúa con su preparación para la nueva temporada
El Abeconsa Basketmi Ferrol continúa con su preparación para la nueva temporada. Al igual que la semana pasada, el conjunto de la ciudad naval se desplazó a Portugal para disputar nuevos amistosos.
En esta ocasión, participó en el XXIV Torneio Internacional de Lisboa. Los locales finalizaron en el tercer lugar tras caer ante BSR Amiab Puertollano (49-42) y GDD Alcoitão (45-53) y ganar al APD Lisboa (20-77).