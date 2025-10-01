El Basketmi Ferrol finaliza tercero en el Torneio Internacional de Lisboa

El Basketmi Ferrol ganó su partido ante el Lisboa - Cedida

El Abeconsa Basketmi Ferrol continúa con su preparación para la nueva temporada. Al igual que la semana pasada, el conjunto de la ciudad naval se desplazó a Portugal para disputar nuevos amistosos.

En esta ocasión, participó en el XXIV Torneio Internacional de Lisboa. Los locales finalizaron en el tercer lugar tras caer ante BSR Amiab Puertollano (49-42) y GDD Alcoitão (45-53) y ganar al APD Lisboa (20-77).