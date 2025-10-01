Cinco de cinco para Sergio Veiga y oro en la Copa de España

Veiga, en el centro, celebrando su victoria - Cedida

El naronés Sergio Veiga –Pontebike– volvió a volar en la Copa de España de pump track y lo hizo de nuevo para revalidar el título logrado el pasado año en la categoría sub 23.

El local, además, consiguió este nuevo entorchado ganando de manera clara y cómoda en la última de las citas del trofeo estatal, la quinta, disputada en la localidad oscense de Fraga. Veiga no tuvo rival en la competición local firmando el mejor registro, con un 14.96 en el cronómetro y con el júnior Farre Peiro –BMX Terrasa– y el juvenil aragonés Adrián Martín –Biofrutal Sport– como los únicos capaces de seguirle el ritmo, ya con tiempos que superaron los quince segundos.

El “rider” del Pontebike pone así una nueva muesca a una gran campaña, en la que se anotó el triunfo en todas las carreras de esta Copa de España –disputadas en Santa Pola, Premia de Mar, Ainsa y Mondariz–, en un ejercicio en el que, además, cabe recordar, llevó a cabo su debut en el Campeonato del Mundo dirimido en Suiza.

No fue la única medalla conseguida por la delegación local en el cómputo global de este trofeo, ya que, si bien no participó en Huesca, Sofía Ferreiro –Esmelle– finalizó tercera también en la franja sub 23. Esta competición fue la única de la modalidad con presencia local, toda vez que la prueba de Miño, puntuable para la Copa Galicia, tuvo que ser aplazada al 19 de octubre por la situación meteorológica.

Un pump track local en un gran estado de forma, tanto por el nuevo título de Veiga como por la nueva llamada del pontés Leo Álvarez Alonso –Pulpeiros Mugardos– con la selección gallega. El “rider” de la villa ha sido convocado por la selección gallega para participar en el próximo Campeonato de España de la modalidad, asimismo con Huesca como sede, en la localidad de Monzón, y con el local en la categoría júnior.