Una plata dorada para el Marina

Uno de los duelos de esta competición autonómica - | D.Alexandre

El Marina Ferrol entró al agua el pasado fin de semana en un Campeonato Gallego cadete mixto que había quedado “pendiente” de la pasada campaña debido a las reivindicaciones del cuerpo colegial. Una cita por aquel entonces a cargo de la entidad de la ciudad naval y que retomó el pasado fin de semana, asimismo como organizador y también como protagonista en el cajón autonómico.

En dos intensas jornadas de competición disputadas en la piscina del complejo deportivo Javier Gómez Noya, los entrenados por Víctor Lázaro sabían de su potencial para llegar a la final de esta cita en casa. Asimismo, esperaban encontrarse en este último duelo con un todopoderoso Pontevedra, como así fue.

Hasta llegar a ese momento, el camino de los ferrolanos en esta cita que, cual gato de Schrödinger, cerraba y abría al mismo tiempo la campaña, fue más o menos plácido.

El equipo ferrolano, en el segundo cajón del podio - | Cedida

Los de la ciudad naval se impusieron en la fase de grupos a Real Club Náutico de Vigo por un marcador de 12-4 y al Waterpolo Lugo por 12-3. En el encuentro de semifinales, con el CW Santiago como rival, los de Lázaro firmaron un nuevo triunfo para ser uno de los finalistas en la prueba gallega.

Primer paso

El domingo por la tarde se puso el broche a estas intensas jornadas de competición, con el Marina y el Pontevedra peleando por el título. Un oro que, si bien finalmente se llevaron los pontevedreses, tuvieron que pelearlo mucho hasta el final en el agua de Caranza.

La diferencia de edad se hizo notar finalmente en este encuentro, con esos años de más de los visitantes que a la postre marcaron la diferencia en la piscina ferrolana. El Pontevedra cumplió los pronósticos y se colgó el oro. Eso sí, acompañado en el cajón local por un equipo anfitrión que apunta ahora a nuevos objetivos.