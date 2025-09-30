+Deportes
Miguel Millán se anota el Torneo sub 2.400 en el Grupo Bazán
La competición contó con más de una treintena de participantes
Miguel Millán, de División de Honor del Círculo Ferrolán, fue el ganador de un Torneo Sub 2.400 que abría el calendario otoñal de citas locales. Millán sólo firmó unas tablas ante su compañero el IM Diego Guerra –tercero–, con la WFM Inés Prado en la segunda posición.
Además de esta cita en el Grupo Bazán, el IM Mariano Ortega y el FM Marco Morales estuvieron en Vialgarcía y Vimianzo. El primero en ambos, siendo sexto y tercero –empatado con el ganador– y su compañero, quinto.