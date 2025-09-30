Mi cuenta

+Deportes

Miguel Millán se anota el Torneo sub 2.400 en el Grupo Bazán

La competición contó con más de una treintena de participantes

Redacción
30/09/2025 05:15
La cita abrió el calendario de pruebas otoñales
La cita abrió el calendario de pruebas otoñales - | D. Alexandre

Miguel Millán, de División de Honor del Círculo Ferrolán, fue el ganador de un Torneo Sub 2.400 que abría el calendario otoñal de citas locales. Millán sólo firmó unas tablas ante su compañero el IM Diego Guerra –tercero–, con la WFM Inés Prado en la segunda posición

Además de esta cita en el Grupo Bazán, el IM Mariano Ortega y el FM Marco Morales estuvieron en Vialgarcía y Vimianzo. El primero en ambos, siendo sexto y tercero –empatado con el ganador– y su compañero, quinto.

