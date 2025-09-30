Lucía López coloca al Círculo Ferrolán en el cajón nacional

López, a la derecha, con su histórico trofeo - | cedida

El Círculo Ferrolán sigue sumando trofeos a sus vitrinas y el conseguido el pasado fin de semana tiene, sin duda, un valor especial. Una fecha en la que la entidad de la ciudad naval consiguió una nueva medalla nacional.

La protagonista de esta gesta fue Lucía López Fraga, monitora de la escuela de base, y ahora también medallista nacional. La deportista local inscribió su nombre como segunda en el Campeonato de España de ajedrez inclusivo, dirimido en la localidad oscense de Monzón. López fue la segunda más destacada en la tabla femenina –fue decimonovena entre casi 80 participantes–, gracias a sus cuatro victorias y un empate cosechados en las siete rondas programadas en esta competición estatal.

López sólo fue superada en esta tabla por la madrileña Noemí Martínez, que defendía y retuvo título en Huesca. Un gran logro para el club ferrolano que, según recuerda la propia entidad, no se daba un podio nacional desde el bronce juvenil del IM Diego Guerra en 1989.

También fuera de las fronteras gallegas estuvo en liza el director deportivo de la entidad, Walter López, en el XII Activo Santa Lucía, de Las Palmas. El ferrolano finalizó séptimo en esta competición insular con 70 nombres inscritos, manteniendo el lugar de su ranking inicial.