El triunfo tendrá que esperar para los equipos naroneses

El Tireritas La Pelu de Sixto, a la derecha - Cedida

A cuentagotas está comenzando la campaña nacional y gallega de tenis de mesa para las formaciones locales. Y para aquellas escuadras que ya cogieron su pala y se colocaron en la mesa, el debut no fue todo lo bien que podría haber sido.

Ninguna de las tres escuadras del Tenis de Mesa Narón pudo estrenarse con victoria en esta nueva campaña, con derrotas, en algunos casos muy ajustadas pero, al fin y al cabo, traspiés. En Primera División nacional masculina, el Panadería Santy sin gluten cayó en sus dos últimos duelos ante el Oroso (4-2), con victorias de Adrián Vidal y Ishaí Piñeiro.

Por lo que la primera victoria naronesa tendrá que esperar en esta categoría. También en una Segunda División estatal en la que la caída fue más dura, cediendo ante el Monte Porreiro Confitería Capri por un igualado 3-4.

Fue en los dobles de Enzo López y Anxo Martín en el que, con el 3-3 en el marcador, los anfitriones se llevaron este primer triunfo ante una gran formación naronesa. En las ligas gallegas, el pistoletazo de salida lo dio el Armacón Narón en el Tercera Nacional Norte, perdiendo por 1-4 ante el Breogán Oleiros Fiscal con el punto conseguido por el veterano Carlos Álvarez.