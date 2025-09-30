El triunfo tendrá que esperar para los equipos naroneses
Tres grupos locales comenzaron las ligas nacionales y autonómicas
A cuentagotas está comenzando la campaña nacional y gallega de tenis de mesa para las formaciones locales. Y para aquellas escuadras que ya cogieron su pala y se colocaron en la mesa, el debut no fue todo lo bien que podría haber sido.
Ninguna de las tres escuadras del Tenis de Mesa Narón pudo estrenarse con victoria en esta nueva campaña, con derrotas, en algunos casos muy ajustadas pero, al fin y al cabo, traspiés. En Primera División nacional masculina, el Panadería Santy sin gluten cayó en sus dos últimos duelos ante el Oroso (4-2), con victorias de Adrián Vidal y Ishaí Piñeiro.
Por lo que la primera victoria naronesa tendrá que esperar en esta categoría. También en una Segunda División estatal en la que la caída fue más dura, cediendo ante el Monte Porreiro Confitería Capri por un igualado 3-4.
Fue en los dobles de Enzo López y Anxo Martín en el que, con el 3-3 en el marcador, los anfitriones se llevaron este primer triunfo ante una gran formación naronesa. En las ligas gallegas, el pistoletazo de salida lo dio el Armacón Narón en el Tercera Nacional Norte, perdiendo por 1-4 ante el Breogán Oleiros Fiscal con el punto conseguido por el veterano Carlos Álvarez.
El equipo de División Honor femenino sigue buscando patrocinio
Con Primera y Segunda Nacional ya en liza, las “estrellas” naronesas de División de Honor debutarán esta semana. Moviendo su encuentro de primera jornada, en la segunda su rival será el Irun Leka Enea.
Una espera para comenzar la campaña que asimismo se está dando para encontrar un patrocinador para esta formación conformada, cabe recordar por las actuales campeonas de España por equipos y dobles, la internacional Candela Montero y Lucía Saura como puntas de lanza y referentes de sus compañeras de equipo Valeria Piñón o Celia Sanz, entre otras, con la ucraniana Anna Miklukha una vez más en las filas locales.
Un grupo que, cabe recordar, ya renunció en varias ocasiones a dirimir la fase de ascenso, entre otros motivos, por tema económico.