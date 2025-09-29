La AD Ferrolerra regresa de Lugo con la maleta cargada de medallas y experiencias
Adrián Picos, del Bitácora, se subió también al primer escalón en la cita de San Froilán
Excelente actuación de la AD Ferrolterra y del Bitácora Ferrol en un Trofeo San Froilán que en esta edición cumplió medio siglo de vida y lo hizo con la primera entidad local en lo más alto. La joven delegación del club tuvo medallas de todos los colores, destacando los cinco oros conseguidos por los cadetes Hugo López (-50 kilos), Amelia Tenreiro (-63) y los infantiles Iago Miño (-38), Xabier Allegue (-55) y Alejandra Álvarez (+63).
Unos títulos en los que también estuvo el cadete Adrián Picos, del Bitácora, en -60 kilos. Una primera posición que rozaron Marcelo Eibe (-90) y Xeila Herera (-52) en cadete e infantil, respectivamente, en un medallero que completaron la cadete Lucía Soto (-48) y los infantiles Alga Bollo a(-48), Ary Rodríguez y Xabi Mauriz (+66). Una cita en la que también participaron en el “stage” con la campeona olímpica y mundial Bellandi.