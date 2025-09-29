El Fendetestas no pudo contar con toda su plantilla ante uno de los gallitos, el CRAT herculino

Los ponteses acudieron muy mermados a esta primera jornada - | Cedida

El Fendetestas se vio “arrollado” por un CRAT (110-5) que apunta a otra diana diferente a la de los ponteses. Un duelo desigual, con una formación pontesa incompleta al comenzar esta competición unificada antes de lo que venía siendo habitual.

Sin tiempo para que llegasen algunos de sus jugadores y con unos sub 18 que, finalmente, todavía no subirán y disputarán la liga de su categoría, los de la villa fueron en cuadro a la Ciudad Deportiva da Torre a plantar cara a uno de los equipos llamados a pelear por el ascenso a la nueva categoría.

Mientras, en el otro lado de la moneda, un Fendestestas que quiere seguir llevando el rugby a O Poboado cada fin de semana, seguir sacando cantera y afición. Eso sí, la campaña se presenta complicada, al menos en esta primera fase –posteriormente se crearán dos grupos con los que ocupen la parte de arriba y la de abajo–, a lo que se une el hecho de que el Fendetestas tendrá que dirimir otros tres encuentros fuera de casa.

Mareantes, Ourense y Pontevedra serán sus rivales antes de debutar delante de los suyos, a principios de noviembre, ante el Coreti Lalín. Un duelo al que seguirá el único derbi de esta primera fase, con el Rugby Ferrol y Fende midiendo fuerzas en A Malata.