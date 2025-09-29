Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

Cambios sobre la marcha para el Rugby Ferrol

Los locales, con un esperanzador equipo, cedieron ante el Ourense en A Malata

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
29/09/2025 20:45
Las obras en A Malata hacen de este duelo quizás el primero y el último que se dispute de momento en este campo | daniel alexandre
Las obras en A Malata hacen de este duelo quizás el primero y el último que se dispute de momento en este campo  - | Daniel Alexandre

El éxito de la jornada inaugural en el campo de A Malata llegó más en su bancada que en el verde –si bien en muchas partes del terreno ya ennegrecido por el barro formado por la lluvia–, en una primera jornada en la que se notó el adelanto del inicio de competición de Primera División Autonómica.

“Los resultados no se dieron“, señalaba Gus Piñón, preparador de una formación sénior alterada en el último momento por unas inesperadas lesiones –”íbamos a salir de una forma y tuvimos que hacerlo de otra”, apunta–, a pesar de lo cual la escuadra ajedrezada demostró que hay potencial y que se vienen cosas. No pudo llegar la primera victoria en este choque en casa –quizá el último hasta que acaben las obras– ante un Campus Universitario Ourense que se llevó el triunfo por 12-37.

Un marcador y un partido que apunta a un equipo “esperanzador”, con evidentes cosas a mejorar, como es la defensa. “Falta madurarla”, añade el preparador de la escuadra ferrolana, acusando asimismo esos evitables golpes de castigo que, poco a poco, fueron haciendo granero para la formación ourensana.

Es un equipo que todavía tiene que hacerse”, relata el entrenador, “y fue el primer partido con este equipo titular –el segundo desde el inicio de la campaña–”. Y es que a pesar del aparente cómodo triunfo ourensano, hasta el 12-20 “estuvimos ahí”, subraya el técnico del conjunto ajedrezado.

Sin embargo, en la recta final, en esos minutos en los que todos cuentan con tiempo, el conjunto ouresano aprovechó mejor sus llegadas para hacer dos nuevos ensayos y enterrar por completo las esperanzas ferrolanas en el campo de A Malata.

A pesar de este traspié inicial, y con unas lesiones provocadas por el tempranero inicio, Piñón confía en los suyos. “Son bravos”, apunta el entrenador, a la espera de su próximo duelo, ya fuera de casa, concretamente en Monteporreiro ante un Pontevedra que se presenta como una incógnita.

