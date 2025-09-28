Medín acaba cuarto en Llanes y Picallo suma un nuevo título en slalom

Iván Picallo, antes de participar en el Slalom de Somozas | Escudería Moeche

En la doble jornada de automovilismo para la comarca, las cosas no pudieron salir mejor. En el Rallye Villa de Llanes, una prueba del Supercampeonato de España, el ferrolano Alejandro Medín logró su mejor posición del año al ser cuarto. Mientras tanto, mucho más lejos, en Somozas, Iván Picallo consiguió un nuevo título gallego de slalom después de finalizar en la segunda plaza.

El fin de semana arrancó en tierras asturianas con el joven Medín completando un nuevo rally de la Copa Hyundai. El ferrolano fue de menos a más durante toda la carrera, quedándose, en algún tramo, a escasos segundos de marcar el ‘scratch’. Ese ritmo que mostró, confirmó las buenas sensaciones con las que partía hacia Llanes. Finalmente, acabó cuarto, finalizando a un minuto del podio.

Posteriormente, la alegría llegó en Somozas con la segunda plaza de Iván Picallo. El de la Escudería Moeche, que no arriesgó demasiado, aseguró un nuevo título en una cita en la que se impuso Anxo Lariño. De igual manera, hay que destacar la tercera plaza, en la agrupación 7, de Jorge Paz, que fue uno de los más espectáculo ofreció.