Diario de Ferrol

+Deportes

José Santiago completa su póker en las 21 Leguas de Narón

El cariñés rebajó su mejor marca en 14 minutos

Redacción
28/09/2025 13:48
José Santiago, en el centro, es el rey de las 21Leguas de Narón
José Santiago, en el centro, es el rey de las 21Leguas de Narón | Cedida

No hay quien pare a José Santiago. El cariñés, que era el gran favorito en las 21Leguas de Narón, volvió a ser el ganador de esta titánica prueba tras parar el cronómetro en ocho horas y 44 minutos, endosándole más de 20 minutos al segundo clasificado, el pontés Ismael Vázquez. En tercer lugar, finalizó Carlos González, tras marcar un tiempo de nueve horas y 18 minutos.

La competición de ultrafondo naronesa, aunque también pasó por numerosas localidades de la comarca, contó con un recorrido muy duro, especialmente la subida del Pico da Vela (Valdoviño). En ese punto, además de lo complicado del terreno, apareció la lluvia que dificultó más ese tramo hasta el final. A esto había que sumarle el cansancio acumulado en las piernas que tenían los más de mil participantes. Con todo, para José Santiago no fue para tanto, ya que mostró una resistencia inusual ante la atónita mirada de algunos espectadores.

Y es que el cariñés voló durante toda la prueba, ya que bajó su mejor marca, conseguida en la pasada edición (ocho horas y 58 minutos) en catorce minutos. Sin duda, las 21Leguas tienen rey.

