Iago Fuertes debuta este lunes en el Mundial cadete de pádel

Iago Fuertes, durante un torneo | Cedida

Iago Fuertes continúa creciendo a pasos agigantados en el pádel. El naronés, que fue citado por la selección española cadete, debutará hoy en el Mundial de combinados nacionales que se está disputando en Reus.

El del Pádel San Mateo y sus compañeros Francisco Cabeza, Manuel Castaño, Juan Zamora, Samuel Rivas, Aarón García, Bentahor Espino, Hugo Estébanez, Samuel Delgado, Asier Estébanez, Mario Brocal e Ian García tratarán de defender el título, que conquistó España en la pasada edición y en la que ya estuvo Fuertes. A priori, parten como favoritos junto con la selección argentina, por lo que se espera que consigan grandes cosas.

De igual manera, Iago también competirá en el Mundial por parejas con el canario Espino, su dupla más habitual en los torneos tanto nacionales como continentales. Los dos debutarán contra los belgas Rune Keppens y Tibo Vandenabeele, ante los que no deberían tener muchos problemas para sumar la victoria y seguir avanzando en la competición.