O Esteo corta su racha, pero sigue sin perder (2-2)

O Esteo jugó un gran partido ante el Salamanca | Xosé Ferreiro

O Esteo vio cortada su racha de dos victorias consecutivas, pero mantiene su invicto tras empatar en la Alamedilla ante el Salamanca (2-2).

El conjunto pontés, a pesar de jugar fuera de casa, comenzó el encuentro de la tercera jornada mucho mejor que su rival. Prueba de ello es que apenas habían pasado cuatro minutos cuando consiguió adelantarse en el marcador gracias al tanto en propia puerta de Dalmiro. Tras esta diana, los de Iván López siguieron atacando, mientras que a su rival le costó arrancar. Aun así, conforme pasaron los minutos, los locales se sintieron más cómodos, pero no tuvieron fortuna.

Una suerte que llegó en el inicio de la segunda parte debido al tanto de Cristian, pero poco les duró la alegría, ya que Gael puso el 1-2 al minuto siguiente. Los ponteses trataron de aguantar ante las acometidas del Salamanca, que sacó el portero-jugador para remontar este choque. Los visitantes resistieron muy bien hasta el minuto 35, momento en el que Heras, aprovechando un pequeño despiste, consiguió salvar un punto para su equipo.