O Esteo pontés busca la tercera victoria seguida ante el Salamanca

El conjunto de Iván López juega su segundo partido consecutivo fuera de casa

Redacción
26/09/2025 20:09
Adri trata de superar a un jugador del Tierno Galván
Adri trata de superar a un jugador del Tierno Galván | Xosé Ferreiro

O Esteo no quiere perder su buena racha de resultados y busca su tercera victoria seguida ante un Salamanca (18.00 horas, en el Pabellón La Alamedilla), que también llega en una buena dinámica.

El conjunto pontés. que afronta su segundo encuentro consecutivo fuera de casa, llega a tierras castellanas con la intención de sumar otros tres puntos y seguir en la parte alta de la clasificación. El comienzo liguero de los de la villa no pudo ser mejor, ya que superaron al Tierno Galván (4-0) y al Coruxo (3-6), mientras tanto, su rival también ganó sus dos compromisos. En la jornada inaugural superó, de manera holgada, al que fuera el oponente inicial de O Esteo por un marcador de 8-2, mientras que en la pasada jornada superó al Deporcyl Guardo (1-3).

Respecto a este encuentro, el técnico pontés Iván López señaló que “é unha das saídas máis compricadas do campionato. Enfrontarémonos a un conxunto que se reforzou moi ben tanto a nivel de corpo técnico como de xogadores”. Además, indicó que “viaxamos coas ganas e a ambición de conseguir os tres puntos. Sabemos que non vai ser doado. Vamos ter enfronte un rival moi intenso e agresivo, con moita movilidade de balón, pero durante esta semana adestramos para tentar de levar o encontro a onde nos queremos e facernos co triunfo”.

