Nuevo trazado en As Somozas para decidir el Gallego

La carrera local tiene una gran acogida| Cedida

As Somozas y su nuevo trazado se convertirán este fin de semana en uno de los puntos centrales del automovilismo gallego, con la disputa de la que será la cuarta edición de su slalom, puntuable para el Campeonato Autonómico de la modalidad.

Una recta final muy local en cada temporada –la última carrera será, como es habitual, en Fene– y en la que asimismo el titulo se juega entre pilotos de la comarca. Iván Picallo –Escudería Moeche– tiene en su mano seguir aumentando esa nómina de campeonatos que comenzó en 2018 y si mantiene su buen hacer se hará con otro entorchado.

A Borja Cotovad –Scratch Fene– y Anxo Lariño –Berberecho– todavía le salen, aunque de manera muy ajustada, las cuentas, esperando un error del líder y preparados para firmar un gran resultado que les permita mantener la esperanza hasta la última competición.

Una pelea que, además, se dará este sábado a partir de las 16.00 horas, en un nuevo trazado establecido por la organización, la Escudería Somozas, como así lo señalaron en la presentación del evento, con la finalidad de mejorar la visibilidad.

Será a esa hora cuando comience la primera manga oficial, si bien ya desde primera hora de la mañana habrá actividad en este trazado con los entrenamientos. Una cita que finalizará a las 21.45 horas con al esperada entrega de galardones. “Estamos seguros de que esta cuarta edición terá unha gran acollida, xa que este slalom é un gran atractivo turístico que atrae xente de toda Galicia ao noso municipio”, señalaba el alcalde, Juan Alonso Tembrás, en la presentación.