El mejor tenis de mesa nacional y gallego vuelve al local social de Santa Icía

La actividad liguera regresa a las instalaciones locales| E. Cortizas

No habrá que esperar más para que las palas y las pelotas vuelvan a sonar en el local social de Santa Icía. Con el inicio de las ligas nacionales y autonómicas, varias de estas categorías disputan este fin de semana sus primeras jornadas, con el Narón tenis de mesa como debutante.

Y abrirá la competición en estas instalaciones, la formación del Tijeritas La Pelu de Sixto, en la primera jornada de Segunda División nacional masculina. Los naroneses reciben mañana, a las 17.00 horas en casa, al Monte Porreiro Confitería Capri para iniciar la que se espera una gran campaña.

Mientras, en Primera estatal masculina, el Panadería Santy sin gluten visita el domingo por la mañana al Oroso en su arranque de ejercicio. Sus compañeras de División de Honor, si bien la primera jornada de esta competición es también este fin de semana, no se estrenarán hasta el próximo con la visita del Irún.

En las citas gallegas, se disputarán los primeros duelos de Tercera Nacional, ya sin un San Xoán que formará en Primera Gallega, pero sí con el Armacon Narón. Primera y Segunda Autonómica comenzarán la próxima semana