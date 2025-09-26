El Marina Ferrol empieza por el final su nueva campaña

Lázaro, arriba en el centro, el pasado año con los cadetes en As Pontes| Cedida

La campaña de waterpolo para el Marina Ferrol empieza este fin de semana y lo hace, paradójicamente, con una competición del pasado ejercicio. Ese Campeonato Gallego cadete mixto de verano que tuvo que ser suspendido a principios del pasado mes de junio por huelga de colegiados y que, ahora sí, llenará durante sábado y domingo la piscina de Caranza.

Una cita en la que estarán todos los waterpolistas que hace unos meses ya iban a disputarlo, debido a la prórroga de las licencias y a que, en este caso, sólo una de sus componentes cambiaba a una categoría superior, como señala Víctor Lázaro, responsable de todas las formaciones de la disciplina de la entidad.

“Este campeonato nos sirve de piedra de toque”, relata el preparador, que confiesa los objetivos de los suyos en una campaña todavía por comenzar. “La meta es intentar, al igual que hicieron hace dos años cuando eran infantiles, ganar la liga y representar a Galicia en el Campeonato de España”, relata Lázaro.

Una idea que ya está tomando forma en la cabeza de técnico y unos jugadores que, si ya lo hicieron una vez, lo pueden hacer dos. “Yo los veo bien. Son chicos bastante comprometidos y el año pasado se sumaron dos. Es un grupo que sigue creciendo y mejorando”, relata el preparador del club ferrolano. Su primer, y último paso, es ver cómo están en esta cita que comienza mañana sábado a las 15.15 horas con la fase de grupos y el domingo desde las 10.30 con semifinales y la pelea por las medallas desde las cuatro de la tarde.

El regreso de ellas

Una próxima temporada en la que el Marina Ferrol sigue creciendo con el regreso a la entidad de un equipo femenino absoluto, conformado, como señala Lázaro “principalmente por niñas infantiles, junto con cadetes y juveniles. Y que estas últimas ya no pueden participar en mixto y se quedarían descolgadas”.

Y en absoluto se queda nadie fuera en la entidad de Batallones, que hará frente a una competición gallega femenina, asimismo, con una media de edad muy joven, al encontrarse la mayoría de los equipos en la misma situación que el ferrolano. Un paso más para esta entidad y para un técnico que llevará desde benjamines a absolutos, presagiando ya “una temporada muy completa