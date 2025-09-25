Estreno de la nueva hornada del Club Copacabana Ferrol

La escuadra ferrolana, con algunos de sus rivales en Madrid| Cedida

La nueva generación del kayak polo comarcal ya está aquí. Los más jóvenes palistas del Club Copacabana se enfundaron sus mejores indumentarias para representar a su entidad en el Campeonato de España sub 21 y sub 16, cita que tuvo lugar en las instalaciones de Puerta del Hierro, en Madrid.

Con un conjunto cuyo grueso contaba con trece años de edad, el futuro local de la disciplina no pudo tener una mejor guía y compañía que la reciente campeona europea sub 21, Marta Canosa, así como Raúl Gómez y la nueva incorporación madrileña, Alicia Díez Fiestas.

Formando en la categoría mixta sub 21, el conjunto ferrolano fue adquiriendo experiencia para futuras competiciones. Su duodécima plaza no fue lo más destacado, sino el hecho de codearse con gente mucho más experimentada y aprender de esta. Irene e Inés Martínez, Yerik Mateo y Raúl Formoso completaron este esperanzador conjunto en el que, quizá en algún futuro, pueda haber otra medalla internacional.

Una cita, en la que el Copacabana fue el único club gallego, y en la que el podio estuvo conformado por Arcos, Valdepeñas y Kayak Polo Málaga.