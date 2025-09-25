Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Estreno de la nueva hornada del Club Copacabana Ferrol

Los de A Malata participaron en el Campeonato de España sub 21 en Madrid

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
25/09/2025 21:15
La escuadra ferrolana, con algunos de sus rivales en Madrid
La escuadra ferrolana, con algunos de sus rivales en Madrid| Cedida

La nueva generación del kayak polo comarcal ya está aquí. Los más jóvenes palistas del Club Copacabana se enfundaron sus mejores indumentarias para representar a su entidad en el Campeonato de España sub 21 y sub 16, cita que tuvo lugar en las instalaciones de Puerta del Hierro, en Madrid.

Con un conjunto cuyo grueso contaba con trece años de edad, el futuro local de la disciplina no pudo tener una mejor guía y compañía que la reciente campeona europea sub 21, Marta Canosa, así como Raúl Gómez y la nueva incorporación madrileña, Alicia Díez Fiestas.

Marta Canosa Maceiras, campeona europea sub 21 de kayak polo: “Fue el torneo al que más tranquila fui en mi vida”

Más información

Formando en la categoría mixta sub 21, el conjunto ferrolano fue adquiriendo experiencia para futuras competiciones. Su duodécima plaza no fue lo más destacado, sino el hecho de codearse con gente mucho más experimentada y aprender de esta. Irene e Inés Martínez, Yerik Mateo y Raúl Formoso completaron este esperanzador conjunto en el que, quizá en algún futuro, pueda haber otra medalla internacional. 

Una cita, en la que el Copacabana fue el único club gallego, y en la que el podio estuvo conformado por Arcos, Valdepeñas y Kayak Polo Málaga.

Te puede interesar

Lázaro, arriba en el centro, el pasado año con los cadetes en As Pontes

El Marina Ferrol empieza por el final su nueva campaña
Miriam Tembrás
La actividad liguera regresa a las instalaciones locales

El mejor tenis de mesa nacional y gallego vuelve al local social de Santa Icía
Redacción
La carrera local tiene una gran acogida

Nuevo trazado en As Somozas para decidir el Gallego
Redacción
La protesta llegó al edificio administrativo de la Xunta

La cuarta jornada de huelga en el sector de los cuidados exige el desbloqueo de las negociaciones
X. Fandiño