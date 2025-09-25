Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El San Felipe regresa a la Liga Iberdrola de mar con el oro de Emma Vázquez y Escourido

Cristina Rodríguez también se subió al cajón en la competición celebrada en Noia

Redacción
25/09/2025 22:15
La delegación ferrolana, en el arenal de Noia
La delegación ferrolana, en el arenal de Noia| edida

El Club San Felipe sigue per­feccionando su técnica en remo de mar y la delegación ferrolana se mantiene en grandes condiciones en la Liga Nacional Iberdrola de esta modalidad. Una competición que vivió su primera y única regata en Galicia con la prueba dirimida en las aguas de Noia. 

En ésta, Luis Miguel Escourido, Cristina Rodríguez y la internacional Emma Vázquez prácticamente contaron sus salidas al Atlántico por medallas. Una de ellas, de oro, con la gran actuación de esta última y Escourido en la competición absoluta mixta, en la que no tuvieron rival para ocupar la primera posición.

El remero volvió a subirse al cajón en la prueba individual, en esta ocasión como tercer clasificado, por detrás de Diego Alonso –San Pantaleón– y Brais Núñez –Remo do Miño–. También hubo premio para Rodríguez, asimismo en individual, con una peleada medalla de plata en una regata en la que Vázquez finalizó quinta. Precisamente en la localidad cántabra de Pedreña se dirimirá la siguiente prueba, si bien en esta ocasión sin presencia loca

Te puede interesar

Lázaro, arriba en el centro, el pasado año con los cadetes en As Pontes

El Marina Ferrol empieza por el final su nueva campaña
Miriam Tembrás
La actividad liguera regresa a las instalaciones locales

El mejor tenis de mesa nacional y gallego vuelve al local social de Santa Icía
Redacción
La carrera local tiene una gran acogida

Nuevo trazado en As Somozas para decidir el Gallego
Redacción
La protesta llegó al edificio administrativo de la Xunta

La cuarta jornada de huelga en el sector de los cuidados exige el desbloqueo de las negociaciones
X. Fandiño