El San Felipe regresa a la Liga Iberdrola de mar con el oro de Emma Vázquez y Escourido

La delegación ferrolana, en el arenal de Noia| edida

El Club San Felipe sigue per­feccionando su técnica en remo de mar y la delegación ferrolana se mantiene en grandes condiciones en la Liga Nacional Iberdrola de esta modalidad. Una competición que vivió su primera y única regata en Galicia con la prueba dirimida en las aguas de Noia.

En ésta, Luis Miguel Escourido, Cristina Rodríguez y la internacional Emma Vázquez prácticamente contaron sus salidas al Atlántico por medallas. Una de ellas, de oro, con la gran actuación de esta última y Escourido en la competición absoluta mixta, en la que no tuvieron rival para ocupar la primera posición.

El remero volvió a subirse al cajón en la prueba individual, en esta ocasión como tercer clasificado, por detrás de Diego Alonso –San Pantaleón– y Brais Núñez –Remo do Miño–. También hubo premio para Rodríguez, asimismo en individual, con una peleada medalla de plata en una regata en la que Vázquez finalizó quinta. Precisamente en la localidad cántabra de Pedreña se dirimirá la siguiente prueba, si bien en esta ocasión sin presencia loca