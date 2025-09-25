El Kick Narón celebra los tres títulos autonómicos de Nahir y Carla Rodríguez y Alicia Jesús

Imagen de los representantes locales en la cita autonómica| Cedida

El boxeo comarcal tiene un brillante relevo en los competidores del Kick Narón, con pleno de medallas de sus representantes en el Campeonato Gallego de Marín.

Los títulos llegaron gracias a la actuación de Nahir y Carla Rodríguez –57 y 52 kilos–, en élite femenino, así como de su compañera Alicia Isabelly Jesús, en su caso en joven 60 kilos. Un medallero que completaron la plata en júnior de Aitana Dopico y el bronce de David Castilla, cerrando un gran campeonato.