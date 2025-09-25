Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

El Kick Narón celebra los tres títulos autonómicos de Nahir y Carla Rodríguez y Alicia Jesús

El campeonato se celebró en Marín

Redacción
25/09/2025 21:45
Imagen de los representantes locales en la cita autonómica
Imagen de los representantes locales en la cita autonómica| Cedida

El boxeo comarcal tiene un brillante relevo en los competidores del Kick Narón, con pleno de medallas de sus representantes en el Campeonato Gallego de Marín. 

Los títulos llegaron gracias a la actuación de Nahir y Carla Rodríguez –57 y 52 kilos–, en élite femenino, así como de su compañera Alicia Isabelly Jesús, en su caso en joven 60 kilos. Un medallero que completaron la plata en júnior de Aitana Dopico y el bronce de David Castilla, cerrando un gran campeonato.

