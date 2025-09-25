A Malata y un nuevo olor vintage

Los ferrolanos, en uno de sus entrenamiento de esta semana en el campo local| E. Cortizas

El tempranero inicio liguero ha pillado a contrapié no sólo al Rugby Ferrol en Primera Autonómica, sino también a los restantes diez equipos que esta campaña compondrán una renovada y numerosa competición –se han juntado los conjuntos de la máxima categoría y de Segunda–. Una fusión con la vista puesta para el próximo año, conformar una nueva División de Honor B noroeste con la presencia de los mejores clubes gallegos.

Si bien, hasta ese momento, el conjunto en el que sigue al frente Gus Piñón se prepara para una nueva campaña y, de momento, lo hace en un campo de A Malata que, en principio tendrán que abandonar a principios del próximo mes de octubre por las obras previstas.

De hecho, la entidad ajedrezada ya había planteado la opción de jugar en A Coruña, en Acea da Ma, su partido inaugural ante el Ourense, si bien el retraso de estos trabajos permitirá que las instalaciones ferrolanas se conviertan en una auténtica fiesta de inicio de campaña, con sus equipos de cantera llenando el campo desde las 13.00 horas hasta las 17.30 horas, que entren en liza los sénior.

La liga ya está aquí

“Va a ser una inauguración por todo lo alto y puede salir muy bien”, señala Piñón tras una pretemporada anómalamente corta y en la que sólo pudieron disputar dos duelos amistosos. Unos únicos choques que tuvieron lugar en Asturias, en un triangular en el que, a pesar de contar con varias ausencias, se impusieron a La Calzada de Gijón y cedieron ante el anfitrión Llanera. Unos choques escasos, pero que han servido para ver las condiciones de los ferrolanos y sus condiciones.

“Ha sido una pretemporada exprés. Nos hemos comido una semana de preparación”, cuenta Piñón, sobre un equipo que mantiene el esqueleto del pasado año en ese “espíritu de continuidad”. Asimismo, se incorporan nuevas caras al grupo local, tanto de su base como “viejos conocidos”, como es el caso de Miguel Patillas, al que su trabajo le permite de nuevo formar con sus excompañeros; así como Pepe Calvo y Miguel Chela, que vuelven a la que fue su casa.

Unos más que necesarios refuerzos tras un pasado ejercicio que “se nos hizo largo” y que asimismo, de momento, contará con la incorporación del joven namibio Miguel Carballo, con experiencia en las selecciones de base de su país. De abuelos gallegos, y tras intentar su llegada en campañas anteriores, el deportista ya está en Ferrol en su primera visita a la tierra de sus antepasados.

El preparador Gus Piñón, dando instrucciones a los suyos| E. Cortizas

No será el único “foráneo” en las filas de este nuevo Rugby Ferrol asimismo con aires “vintage” y que todavía espera la llegada de más nombres, entre ellos australes de cara a la segunda vuelta. Unas llegadas ralentizadas por la burocracia, pero que se esperan en unas semanas para seguir ofreciendo el mejor rugby gallego, de momento, en A Malata, y con, debido a la citada remodelación liguera, con de nuevo el derbi ante el Fendetestas pontés de nuevo, para alegría de todos, sobre el césped.