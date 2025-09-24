Mi cuenta

+Deportes

Las jóvenes promesas se citaron en Narón

Los representantes del Círculo Ferrolán tuvieron un fin de semana lleno de competiciones

Redacción
24/09/2025 20:44
Torneo Promoción de Narón
Los jóvenes ajedrecistas participando en el Trofeo Promoción de Narón | Emilio Cortizas

El Centro Cívico social del Alto do Castiñeiro, en Narón, acogió a las mejores promesas del ajedrez en su Trofeo de Promoción para las categorías sub 8, sub 10, sub 12 y sub 14.

En la división más pequeña, Eduardo León (Narón) y Ahmed Sarfrad (Círculo Ferrolán) fueron los mejores clasificados, quedando en el quinto y sexto lugar, respectivamente.

Entre los sub 10, Kevin Penabad (Círculo) acabó sexto. La misma posición que ocupó Anxo Fernández (Narón) en sub 12, con su compañero Muhammad Sarfraz, siendo séptimo. Por último, en los sub 14 hay que destacar el tercer puesto de Hugo Antón (Círculo Ferrolán), así como la séptima plaza de Teo Fraga.

De igual manera, no fue el único torneo donde hubo representación de la comarca, ya que los maestros cubanos  del Círculo Ferrolán, Mariano Ortega y Marco Morales, acabaron quintos en el IV Torneo de Dumbría, que forma parte del Circuito Intercomarcal y del Circuito Galego.

Asimismo, Xabi y Breixo Gómez Domínguez fueron vigésimo segundo y vigésimo tercero, respectivamente en el XI Torneo Xadrez de Ourense. Por último, la delegación local acudió al II Torneo Fortaleza de Mesía, en el que el MF Morales triunfó, con el MI Morales segundo.

