La ineludible cita de San Xoán de Piñeiro aúpa a Sofía Barcia y Fernando Vázquez a lo más alto

Samuel Tallón, con su trofeo como ganador de la carrera de base| Cedida

Casi 150 nombres se dieron cita en una de las pruebas más longevas del atletismo gallego, una Maratón Popular de San Xoán de Piñeiro, en Mugardos, que cumplió su 42 cumpleaños. Una celebración en la que Fernando Vázquez –Sar–, Rafael Poupariña y Marcos Ruiz –Triatlón Ferrol– llenaron el podio masculino, con Sofía Barcia –T. Ferrol–, Rebeca Soto –Atletismo Narón– y Nadie Mrimiche –Sar– haciendo lo propio en la tabla femenina absoluta. Una carrera en la que también formaron los sub 18, sub 20 y sub 23, con victoria de Edgar Laranjeira –Pasa ou Entorna–, Hugo Serantes –Náutico de Narón– y Juan Pena –O Seixo Forever–, respectivamente.

Base

La competición mugardesa contó también, como es habitual, con citas para los más pequeños, de sub 16 a pitufos. En la cita conjunta de sub 12, 14 y 16, el ganador fue Samuel Tallón –Ferrol Atletismo–, con su compañera Alba Filgueira como la mejor sub 14 en la carrera mugardesa.

En sub 10, fue la pontesa Mireia Díaz la más rápida, seguida por Lía Sancho y Paula Maceiras, con Tiago Seoane como vencedor masculino. Aloia Vigo –