El pontés Manuel Pellón repite título gallego de descenso

El de la villa, a la derecha, con el resto de premiadosCedida

En carretera o montaña, la representación de la comarca sobre dos ruedas volvió a demostrar su calidad y lo hizo subiéndose al podio en tres de las citas gallegas disputadas el pasado fin de semana en A Coruña, A Fracha y Condado Paradanta.

Fue en la competición de DH –descenso–, en la que el doblete local tuvo el color dorado. El flamante doble campeón europeo máster, el pontés Manuel Pellón –BDM Bike– quiso asimismo llevarse el trofeo autonómico y lo hizo por segunda campaña consecutiva en el grupo de edad M30, siendo el único que, precisamente, repitió título en este trazado. Una primera posición que también logró la cadete Carla Hermida –Esmelle–, en una competición que, por primera vez, vivió el increíble triunfo de un infantil, Dani Barcia –THC Bike–, que firmó el mejor “scratch”, con la júnior Arantxa Gómez como la más rápida en la tabla femenina, demostrando que el relevo generacional ya está aquí.

También en montaña, si bien ya en cross country maratón –XCM–, hubo doble presencia local en el cajón. En esta ocasión en la carrera disputada en Pontevedra, y con un trazado de 90 kilómetros y 2.500 metros de desnivel positivo. Con 150 participantes, Iker Palmeiro –Pulpeiros Mugardos– y Roberto Fontán –Norinver– cosecharon sendos bronces, el primero en el cuadro júnior y el segundo en Máster 50. Una cita a la que seguirá este domingo una nueva prueba de la Copa Galicia de la modalidad.

Fernández, en el tercer escalón del podioCC Cambre

Y también en base, en un novísimo Campeonato Gallego infantil de carretera, que vivió su segunda edición en el Gran Premio Cidade da Coruña. Una carrera en la que, tras realizar las dos pertinentes vueltas al trazado de 15,8 kilómetros, la local Lara Fernández –Cambre–, su compañera de club Aroa García y Rocío Bello –Lynalfa Ponteareas–, decidieron el cajón en el sprint final, con esta última imponiéndose y con Fernández subiendo al tercer escalón del podio en esta nueva competición del calendario gallego.