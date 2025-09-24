El Náutico Folixa de As Pontes despide una gran campaña rozando el podio en el Nacional

La embarcación local, en el Campeonato de EspañaCedida

La gran campaña del Náutico Folixa pontés se cerró con una celebrada cuarta posición en el Campeonato de España sobre 500 metros que tuvo lugar en Verducido.

Fue la tripulación femenina veterana BBD22 la que rozó el cajón nacional, a sólo tres segundos del Cidade de Lugo. Una gran competición pontesa –estando presente en otras siete categorías– para despedirse de 2025.