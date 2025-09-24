Mi cuenta

+Deportes

El Náutico Folixa de As Pontes despide una gran campaña rozando el podio en el Nacional

La embarcación local fue cuarta en Verducido

Redacción
24/09/2025 22:15
La embarcación local, en el Campeonato de España
La embarcación local, en el Campeonato de EspañaCedida

La gran campaña del Náutico Folixa pontés se cerró con una celebrada cuarta posición en el Campeonato de España sobre 500 metros que tuvo lugar en Verducido.

Fue la tripulación femenina veterana BBD22 la que rozó el cajón nacional, a sólo tres segundos del Cidade de Lugo. Una gran competición pontesa –estando presente en otras siete categorías– para despedirse de 2025.

