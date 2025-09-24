El Firrete celebra en Narón su plata en el Circuito Provincial

La competición fue todo un éxito| E. Cortizas

El paseo marítimo de Xuvia fue el escenario en el que se resolvió una nueva edición del Circuito Deputación da Coruña de piragüismo. Con el Piragüismo Narón como anfitrión y organizador, no sólo entró al agua la cantera coruñesa, sino que en esta ocasión también hubo sitio para júnior, sénior y veteranos.

Con el foco puesto en los protagonistas de la competición provincial, el Náutico Firrete de Pontedeume terminó esta campaña como subcampeón, en una apretada clasificación encabezada por el Betanzos y con el Náutico de Miño en el lugar de bronce. Una tabla en la que Narón, KDM Cabanas y Grupo Xuvenil pontés, ocuparon la octava, novena y posición, tras las actuaciones del pasado fin de semana. Destaca en estas, el pleno local en el podio benjamín A, con Javier Filgueira –Xuvenil–, Antón Álvarez y Lucas Díaz –Narón–, con sus compañeros Unai Penabad y Nizan Dopico firmando el oro y el bronce en alevín B.

Unos resultados que también lograron el naronés Óskar Niebla y el eumés Diego Monzón, en su caso en infantil B. En A, Daniel Ferro fue el más rápido sobre sus tres kilómetros, con un triunfo que asimismo consiguieron Alba Polo –Xuvenil– y Vega Rodríguez –benjamín B–, con un trazado de 1.500 metros.

En esta última franja de edad, el pontés Martín Ferro y la cabanesa Ruth Regueiro fueron segundos en B y A, respectivamente, en un medallero de base que completó el bronce Daniel Beceiro –Firrete–. En las regatas de “mayores”, venció el veterano pontés Ernesto Gancedo, con Antonio Polo y Yeray Niebla, plata y bronce en sénior y júnior.