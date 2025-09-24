Mi cuenta

+Deportes

Dispesan eumés y Narón cierran la Copa Federación

Los equipos locales inician la liga de Segunda Autonómica la próxima semana con un derbi

Redacción
24/09/2025 23:15
Ambas formaciones locales quedaron fuera del trofeo de Segunda
Ambas formaciones locales quedaron fuera del trofeo de SegundaJuan Rey-Cabarcos

Dispesan Balonmano Pontedeume y Ojo de Nómada Balonmán Narón cerraron con un triunfo y una derrota su participación en la Copa Federación, en su grupo D. El conjunto eumés, a pesar de imponerse por un cómodo marcador de 30-22 al Millaven Lucense (30-22), con diez goles de Marcos Fraga, no pudo alcanzar al Parrillada La Ronda Arteixo, gran dominador de este cuadro. Los eumeses aprovecharon su mejor juego y superioridad numérica para, en una gran segunda parte, quitar la igualada con la que se había llegado al descanso (10-10).

Por su parte, el conjunto naronés poco pudo hacer ante un conjunto arteixán que ya mediada la primera parte contaba con una renta de ocho dianas, llegando al intermedio con una ventaja de doce. Una distancia que poco a poco fue aumentando en el pabellón de Campo da Serra, hasta llegar al 20-37 final. Naroneses y eumeses volverán a verse las caras en dos semanas, ya en Segunda, en campo naronés.

