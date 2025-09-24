Un bronce y veinte días de descanso

El del Juancho Vázquez, con su medalla continentalCedida

Ya lo avisó pocas horas antes de poner rumbo a Italia a la que fue, junto con su compañera Lola Basanta, su primera competición con la selección española: el Campeonato de Europa Youth de Jesolo. “Ir con la selección española impone. Lo voy a dar todo”, declaraba Daniel Blanco López.

Y lo dio. En el tatami italiano se dejó una rodilla y un pie. “Ya me dijeron que no tengo nada roto. Estoy esperando a ir al médico pero de momento tengo que estar parado 20 días”, cuenta el del Club Juancho Vázquez Trasancos. Un peaje excesivo o barato, según se mire, a cambio de lo que se trajo de esta cita continental, un bronce europeo que bien pudo ser una plata.

Blanco se subió al cajón en la cita de kicklight +94 kilos, tras verse obligado a abandonar la pelea de semifinales ante el eslovaco Janak Michal. “Fue un choque de rodillas y lo de pie fue por acumulación. Dar un golpe, coger un codo, dar mal una patada...”, cuenta Blanco, que por estas lesiones no pudo seguir en el tatami y optar al título. Una presea, por un lado, un tanto agridulce, si bien el del Juancho Vázquez Trasancos no le da más vueltas. Cosas de la competición. “Disfruté mucho en los combates. Hice el trabajo que tenía que hacer y estoy contento”, cuenta el local.

Para Blanco, no es esta su primera medalla internacional –fue oro en la Copa de Europa de Bulgaria con su club–, pero sí que sabe diferente. “No era la misma situación. No tenía a mi entrenadora en la esquina. Tenía al seleccionador, que son muy buenos, pero era una sensación diferente dentro”, relata el deportista. Y si desde fuera el evento ya se preveía gigantesco, desde dentro lo era mucho más.

“Al principio veía que todo era muy grande. Al empezar la competición fui viendo que había mucho nivel y que todo el mundo estaba dando todo de sí mismo para pasar de ronda”, señala un Blanco que asimismo disputó cada uno de sus combates “como si fuera una final”.

Un bronce que sirve de acicate para este deportista de 17 años que, tras su obligado reposo, se centra en seguir dando pasos adelante. “Me ayuda a pensar que tengo que seguir mejorando, porque siempre va a haber alguien mejor”, señala el deportista, agradeciendo a su club, a sus entrenadores –Bea Pérez y Ángel Pedreira–, así como a sus padres Cristina y José Luis, a su hermano Borja y a la Federación “por darme la oportunidad”, el haber hecho posible esta presea. Una medalla que Blanco llevó siempre cerca hasta llegar a casa, en donde la colocó en su habitación en el lugar que se merece. “Que se vea bien”, cuenta entre risas.

Lola, próximamente

La que no pudo llegar en esta ocasión al podio continental, si bien todavía con tiempo y mucho potencial para hacerlo, fue su compañera Lola Basanta. La deportista tuvo que afrontar unos complicadísimos cuadros, tanto en pointfight como en lightcontact -50 kilos, en donde entre sus rivales se encontraba la doble campeona del mundo.

La deportista del Juancho Vázquez , apeada del cuadro principal en octav, firmó así sendas novenas posiciones que, a buen seguro, mejorará en futuras citas internacionales por trabajo y calidad.