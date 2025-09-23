Mi cuenta

+Deportes

La naronesa Sofía Couce suma un bronce nacional inclusivo a su grueso palmarés

La tenista local formó con el Motril Pormany

Redacción
23/09/2025 20:45
Couce, con sus compañeros de equipo, en el podio |
Couce, con sus compañeros de equipo, en el podio |Cedida

En el palmarés de la naronesa Sofía Couce figura desde hace unas jornadas una nueva medalla. Esa que la canterana local, ahora en las filas del Priego de Córdoba, logró con el CR Motril CTT Pormany en el Campeonato de España inclusivo-Fundación Sanitas, dirimido en localidad alicantina de La Nucía.

Couce y sus compañeros de club fueron dando sus pasos hacia la pelea por las medallas, imponiéndose en cuartos de final al Parla Cosamo (3-1) y cayendo en la ronda de semis ante otra de las formaciones madrileñas, el Masterspin Parla Vegas de Genil, que defendía campeonato, y ante los que cayeron por igual marcador (1-3). Un tropiezo del que Couce y sus compañeros pudieron resarcirse en la pelea por el bronce. Un encuentro en el que ganaron al Drago Gasteiz por un igualadísimo 3-2.

El conjunto andaluz de la naronesa remontó el 0-2 inicial, con un exitoso dobles –que vale dos puntos en esta cita– y con el triunfo definitivo de la tenista internacional de Narón. Un tercer lugar muy trabajo y también muy celebrado por Couce y su equipo.

